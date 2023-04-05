Вместе уже 30 лет: участники группы «Мираж» Болдышева и Горбашов о влюбленностях на стороне

Участники легендарной советской, а затем российской группы «Мираж» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов состоят в романтических отношениях около 30 лет. Любая пара сталкивается с кризисами по истечении определенного срока. Узнали у музыкантов, влюблялись ли они в кого-то еще, находясь друг с другом, и как предпочитали справляться со своими чувствами.

По словам гитариста коллектива Горбашова, человек в принципе устроен так, что ему свойственно влюбляться и очаровываться. Этот процесс сопровождает любую личность на протяжении всей его жизни. Ничего плохого в этом музыкант не видит. При соблюдении определенных условий, естественно.

«Так случается, что мы очаровываемся теми людьми, с которыми нас сводит жизнь. Наверное, это чувство можно вполне назвать влюблённостью, если тебя тянет к человеку, хочется с ним общаться и наслаждаться его обществом. Но из этого совершенно не следует, что такое общение должно перерасти в интимную близость», - поясняет музыкант.

К слову, певица, солистка группы Екатерины Болдышева с мнением своего спутника согласна на сто процентов. Более того, она подчеркнула, что ее вкусы со вкусом Алексея во многом совпадают.

«Поэтому чаще всего мы очаровываемся одними и теми же людьми в нашем окружении. И это прекрасно, что в нашей жизни есть люди, которых мы любим и которые любят нас», - добавляет она.

Самое главное, как отметил Горбашов, личные проблемы никоим образом не должны влиять на творческий процесс. Ни коллектив, ни организаторы концертов не должны испытывать на себе трудности, с которыми может столкнуться пара. А в остальном – никаких правил. Разве что продолжать радовать друг друга и уметь удивляться мелочам.

Полное интервью с участниками группы «Мираж» можно почитать по ссылке.