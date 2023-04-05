30 лет вместе: участники группы «Мираж» Болдышева и Горбашов раскрыли секрет счастливых отношений

Участники легендарной группы «Мираж» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов вместе вот уже 30 лет. Несмотря на то, что музыканты не торопятся регистрировать свои отношения, пара приковывает к себе внимание, являясь образцом любящего, гармоничного союза. Узнали, в чем их секрет.

По словам певицы, солистки группы Екатерины Болдышевой, самое главное в долгих и счастливых отношениях – это любовь. «Если есть любовь, значит, есть взаимопонимание, уважение друг к другу, способность жертвовать собой ради любимого человека и многое другое, без чего невозможно построить семейное счастье», - убеждена она. Легендарный гитарист «Миража» Алексей Горбашов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что долгие и крепкие отношения требуют работы. «Это результат большого труда. В первую очередь работы над собой, над своими ошибками», - подчеркивает он.

К слову, несмотря на то что далеко не всем парам удается и жить, и работать вместе, сохраняя при этом взаимный интерес друг к другу, музыканты с подобной проблемой ни разу не сталкивались. Екатерина считает, что заниматься одним делом и строить отношения не настолько сложно, если «на протяжении этих лет у меня даже не было повода задуматься об этом». Для пары возможность жить и творить вместе – естественный процесс. «Я сейчас даже представить себе не могу, что могло быть как-то иначе», - добавляет солистка.