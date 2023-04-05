30 лет вместе: участники группы «Мираж» Болдышева и Горбашов раскрыли секрет счастливых отношений

30 лет вместе: участники группы «Мираж» Болдышева и Горбашов раскрыли секрет счастливых отношенийМожно ли сохранить интерес друг к другу, спустя 30 лет отношений, и каких правил стоит придерживаться, чтобы союз становился крепче и счастливее.
Певица и солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева и легендарный гитарист коллектива Алексей Горбашов рассказали сайту-изданию «Страсти», как паре сохранить отношения, страсть, любовь и пронести их сквозь годы?
Фото: Фото из личного архива группы «Мираж»
Участники легендарной группы «Мираж» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов вместе вот уже 30 лет. Несмотря на то, что музыканты не торопятся регистрировать свои отношения, пара приковывает к себе внимание, являясь образцом любящего, гармоничного союза. Узнали, в чем их секрет.
По словам певицы, солистки группы Екатерины Болдышевой, самое главное в долгих и счастливых отношениях – это любовь. «Если есть любовь, значит, есть взаимопонимание, уважение друг к другу, способность жертвовать собой ради любимого человека и многое другое, без чего невозможно построить семейное счастье», - убеждена она. Легендарный гитарист «Миража» Алексей Горбашов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что долгие и крепкие отношения требуют работы. «Это результат большого труда. В первую очередь работы над собой, над своими ошибками», - подчеркивает он.
К слову, несмотря на то что далеко не всем парам удается и жить, и работать вместе, сохраняя при этом взаимный интерес друг к другу, музыканты с подобной проблемой ни разу не сталкивались. Екатерина считает, что заниматься одним делом и строить отношения не настолько сложно, если «на протяжении этих лет у меня даже не было повода задуматься об этом». Для пары возможность жить и творить вместе – естественный процесс. «Я сейчас даже представить себе не могу, что могло быть как-то иначе», - добавляет солистка.
Личное пространство – это святое. У каждого из нас бывают минуты или даже дни, когда нужно побыть одному. Мы никогда не устанавливали никаких правил и не ставили друг другу условий, просто каждый из нас чувствует, где проходит та невидимая линия, которую не надо переступать, и когда надо оставить друг друга на какое-то время в покое.
Екатерина Болдышева
Певица, солистка группы «Мираж
Не секрет, что у каждой пары есть свои традиции, ритуалы и правила. По словам Алексея Горбашова, самое главное правило в их союзе – личные проблемы не должны отражаться на работе. «Что бы не происходило между нами, это не должно быть достоянием коллектива или организаторов концертов».
На вопрос о том, влюблялись ли музыканты за эти 30 лет в кого-то еще, оба ответили, что их вкусы во многом совпадают, в том числе в плане очарованности кем-то, но ни Алексей, ни Екатерина не видят в этом большой проблемы.
Алексей Горбашов: Человек так устроен, что ему свойственно очаровываться и влюбляться. Разумеется, мы не исключение. Это происходит с нами на протяжении всей жизни. Так случается, что мы очаровываемся теми людьми, с которыми нас сводит жизнь. Наверное, это чувство можно вполне назвать влюблённостью, если тебя тянет к человеку, хочется с ним общаться и наслаждаться его обществом. Но из этого совершенно не следует, что такое общение должно перерасти в интимную близость.
Екатерина Болдышева: Наши с Алексеем вкусы во многом совпадают, поэтому чаще всего мы очаровываемся одними и теми же людьми в нашем окружении. И это прекрасно, что в нашей жизни есть люди, которых мы любим и которые любят нас.
Музыканты подчеркивают, что важно продолжать друг друга удивлять и преподносить сюрпризы. Горбашов отмечает, что по прошествии стольких лет, им удается каждый раз радоваться всякому пустяку, который случается в жизни.
«Как уже сказала Екатерина, наши вкусы и интересы во многом совпадают - мы слушаем одну и ту же музыку, читаем одни и те же книги, делимся впечатлениями, делаем для себя какие-то открытия, открываем что-то новое в самих себе. Мне кажется, это одна из самых главных причин, почему все эти годы мы вместе», - добавляет гитарист.
«Как влюбленным сохранить отношения, страсть, любовь и пронести их сквозь годы?», - спросили мы напоследок.
«Наверное, главное – это не переставать делиться радостью друг с другом», - ответил Горбашов. «Не жалеть, отдавать всё самое лучшее любимому человеку», - заключила Болдышева.
Ранее музыканты группы «Мираж» рассказывали сайту-изданию «Страсти» о том, как прошли их гастроли в Европе.