«Властная женщина»: продюсер раскрыл стоимость выступления Надежды Бабкиной

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько певица Надежда Бабкина получает за один концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Сейчас у Надежды Георгиевны колебаются суммы от 3 до 7 млн рублей в зависимости от концерта, от мероприятия, от площадки, соответственно, от организаторов. Если, соответственно, это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже, опять же, от уровня мероприятия скорее зависит», — поделился медиаменеджер.

Помимо этого, Дворцов раскрыл детали райдера исполнительницы.

«Что касается райдера — ничего особенного. Закуски, я знаю, что она вообще не пьет. То есть у нее алкоголя в райдере нет совсем, есть чай черный, зеленый. Можно ли ее назвать капризной? Наверное, да, потому что Надежда Георгиевна, она достаточно властная женщина, мудрая и справедливая, просто так к себе она людей не подпускает. Она тщательно выбирает людей для своего окружения, и с организаторами такую политику ведет. То есть, если ей это мероприятие нужно и что-то принесет, она, соответственно, туда поедет, если же нет, она даже и откажется, как говорится, если даже ей предложат, допустим, те же 6 млн рублей», — высказался шоумен.

Продюсер также рассказал, кто сопровождает звезду во время гастролей.

«Возможно, на гастроли с ней ездит не молодой возлюбленный, раньше он с ней был всегда везде и рядом: на съемках, на корпоративах, на концертах. Сейчас, я знаю, она с директором, поэтому порой директор замещает и мужа, и брата, и, как говорится, все на свете», — резюмировал он.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар расставшейся с мужем Анны Седоковой.