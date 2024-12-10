Владимир Сычев вышел из комы в новом тизере второго сезона сериала «Успешный»

Актер Владимир Сычев вышел из комы. Это показали в новом тизере второго сезона сериала «Успешный» от KION. Видео оказалось в распоряжении портала «Страсти».

В первый день 2025 года на платформе стартует новый сезон комедии с Владимиром Сычевым, Артемом Сучковым и Ольгой Медынич. Сюжет сериала разворачивается вокруг 30-летнего неудачника Саши, который всеми силами старается стать успешным бизнес-тренером. И судьба сводит его с миллионером Олегом Калугиным.

Напомним, что первый сезон проекта закончился посреди острой сцены, поэтому поклонники были уверены — продолжению быть. В восьмой серии Калугин уволил всех своих топ-менеджеров, уверенный, что ему нужен только Саша, и подарил ему миллион долларов. А также главному герою поступило еще более заманчивое предложение от жены олигарха — она согласилась дать ему 10 миллионов долларов за убийство мужа.

В новом тизере, который предоставил KION, показывается, что герой Сычева находится в коме, а вокруг него собрались Саша и жена. Бизнес-тренер произносит речь, в которой задает вопрос — кто же все-таки успешный человек? И это заставляет олигарха очнуться.

Второй сезон сериала «Успешный» выйдет 1 января.