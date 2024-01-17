«Даже в негодяев, которых играешь, можно влюбиться»: Владимир Сычев об амплуа, роли мечты и пополнении

— В «Мендельсоне» вы сыграли многодетного десантника. Да и в принципе вы довольно часто перевоплощаетесь на экране в героев с криминальным прошлым или чем-то подобным. Не загоняет ли вас это в рамки одного амплуа?

— Знаете, как это часто бывает: выстрелит проект, который будет популярным, медийным, и после него сразу в основном прилипает какая-то роль, образ, воплощенный в этой истории. А у меня получилось так, что вышел «Бабло», где я такой криминальный был, продюсеры «Физрука» увидели там моего героя и пригласили на роль Психа, которого я играл. И «Физрук», можно сказать, тоже такой очень популярный был проект, сами знаете. Поэтому и начали предлагать подобное. Я стараюсь все равно всех своих героев, даже если они все одного типажа, сделать совершенно не похожими друг на друга. Если они связаны с криминалом, то каждый со своей историей, судьбой, характером. Пусть в каких-то мелочах, но они будут отличаться друг от друга. По возможности стараюсь, чтобы так это и было. Вот, кстати, чем мне нравится с Сариком Андреасяном сотрудничество, - он предлагает совершенно разные образы и разные амплуа, дает возможность реализовать свои способности и возможности. А это для каждого актера очень важно.

— Например, в «Жизни по вызову» у вас был совсем другой персонаж. Кого бы еще неожиданного вы хотели бы сыграть?

— Я скажу честно, если бы не Сарик, я бы в этом проекте не сыграл, потому что роль вообще такая сомнительная. Здесь, конечно, я согласился только из-за наших с ним отношений и предыдущих работ. Но нисколько на самом деле не пожалел. Хотя очень сложно было мне играть этого героя. Была полная свобода действий. Вот у Сарика всегда: если ты видишь так, то делай так. Поэтому если что-то тебя смущает, то он готов с тобой какие-то моменты или сомнения обсудить. Поэтому рад, что все-таки согласился.

Ну, во-первых, в сказке хочется сыграть. И, знаете, еще в историческом проекте. Такой у меня был, и до последнего времени все было хорошо. Но, по независящим от меня причинам, скажем так, слетел. Так тоже бывает к сожалению или к счастью. А была роль потрясающая, и история была с татаро-монгольскими корнями - то, что я хотел, в сторону богатырей. Но ничего, я думаю, все будет.

— А согласились бы еще на подобный откровенный проект? Например, что-то по типу сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»?

— Если честно, не смотрел я «Секс. До и после». Но все зависит тоже от сценария, от проекта, от партнеров. Здесь сложно однозначно сказать, согласился бы я или нет. Много составляющих.

— Возвращаясь к «Мендельсону», вы там многодетный отец. Какого это? Смогли бы в реальной жизни быть отцом троих девочек?

— Слушайте, да, конечно, да. У меня две дочки и жена, можно сказать, как третья дочка. И мы даже как-то смеялись, я помню: у нас была няня, домработница и даже садовник-женщина. Это как в том анекдоте — когда вырасту, все деньги буду на баб тратить. Так и получилось, жена, теща и две дочки. Поэтому до третьей-то нам одной не хватает, и я бы с удовольствием, просто поздновато уже. А так, да, дети —это счастье.

— В одном из интервью вы как-то признавались, что с женой хотите еще сына, но это было три года назад. Сейчас еще есть мысли о пополнении?

— Мы вот улетели на отдых с женой, вчера с ней сидели и говорили как раз, что хотелось бы, конечно, сына, посмотреть, какого это. Но возраст уже. И сейчас от вашего вопроса прям дежавю. Хотелось бы, хотелось бы. А там не знаю, что уж.