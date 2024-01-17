«Даже в негодяев, которых играешь, можно влюбиться»: Владимир Сычев об амплуа, роли мечты и пополнении
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2023 год выдался для актера Владимира Сычева довольно богатым на проекты. Зрители увидели его в сериалах PREMIER «Бедном олигархе», «Мендельсоне», в комедии «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» и других не менее громких фильмах. В новом сезоне звезда «Физрука» не собирается сбавлять обороты, и уже ждет работы над продолжениями поправившихся поклонникам многосерийных лент. Портал «Страсти» пообщался с Владимиром об одной из самых ярких его ролей ушедшего года, а также узнал о криминальном амплуа, работе с режиссером Сариком Андреасяном и даже возможном получении статуса многодетного отца.
— Владимир, с каждым годом вы играете все в большем количестве проектов. Как вы все успеваете, есть ли какой-то секрет?
— На самом деле все относительно. Бывает пусто, бывает густо. Но те роли, которые предлагают, стараюсь играть с полной отдачей на все 100%, проживать своего героя, будь он положительный или отрицательный. И я думаю, что зрители и режиссеры видят, что у меня это получается. Соответственно и получаю больше предложений от продюсеров.
— На ТНТ прошла премьера сериала «Мендельсон», в котором вы сыграли главную роль. Чем вас привлек проект?
— Во-первых, главной ролью, ее всегда приятно играть, что уж тут скрывать. Во-вторых, на самом деле очень позитивный, добрый, семейный проект с детьми, приключениями и со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Папа один воспитывает трех дочерей. Очень-очень здорово. С детьми всегда интересно работать. А когда они еще и талантливые — просто замечательно. Поэтому с огромным удовольствием согласился и участвовал в этом проекте. Насколько сейчас знаю, мне уже сказали продюсеры, что будет второй сезон, поэтому с огромным удовольствием жду съемок, продолжения нашей истории, которая зрителю зашла.
— С режиссером Сариком Андреасяном вы сотрудничаете не в первый раз. Расскажите, как вам работать с другом и при этом быть в кадре с его женой?
— Это часть профессии, здесь же все в рамках работы. Лиза (Елизавета Моряк – прим. «Страсти») замечательная, талантливая актриса, потрясающая партнерша. И очень легко и комфортно было с ней работать на площадке. С огромным удовольствием продолжим наше сотрудничество. А с Сариком, да, дружим не первый год, и работаем. Какие только образы он мне не предлагал, надеюсь, еще будут те герои и персонажи, которых мне еще играть не приходилось. Поэтому жду новые сезоны «Мендельсона», «Бедного олигарха», «Ресторана по понятиям» и надеюсь на новые совместные проекты.
— В «Мендельсоне» вы сыграли многодетного десантника. Да и в принципе вы довольно часто перевоплощаетесь на экране в героев с криминальным прошлым или чем-то подобным. Не загоняет ли вас это в рамки одного амплуа?
— Знаете, как это часто бывает: выстрелит проект, который будет популярным, медийным, и после него сразу в основном прилипает какая-то роль, образ, воплощенный в этой истории. А у меня получилось так, что вышел «Бабло», где я такой криминальный был, продюсеры «Физрука» увидели там моего героя и пригласили на роль Психа, которого я играл. И «Физрук», можно сказать, тоже такой очень популярный был проект, сами знаете. Поэтому и начали предлагать подобное. Я стараюсь все равно всех своих героев, даже если они все одного типажа, сделать совершенно не похожими друг на друга. Если они связаны с криминалом, то каждый со своей историей, судьбой, характером. Пусть в каких-то мелочах, но они будут отличаться друг от друга. По возможности стараюсь, чтобы так это и было. Вот, кстати, чем мне нравится с Сариком Андреасяном сотрудничество, - он предлагает совершенно разные образы и разные амплуа, дает возможность реализовать свои способности и возможности. А это для каждого актера очень важно.
— Например, в «Жизни по вызову» у вас был совсем другой персонаж. Кого бы еще неожиданного вы хотели бы сыграть?
— Я скажу честно, если бы не Сарик, я бы в этом проекте не сыграл, потому что роль вообще такая сомнительная. Здесь, конечно, я согласился только из-за наших с ним отношений и предыдущих работ. Но нисколько на самом деле не пожалел. Хотя очень сложно было мне играть этого героя. Была полная свобода действий. Вот у Сарика всегда: если ты видишь так, то делай так. Поэтому если что-то тебя смущает, то он готов с тобой какие-то моменты или сомнения обсудить. Поэтому рад, что все-таки согласился.
Ну, во-первых, в сказке хочется сыграть. И, знаете, еще в историческом проекте. Такой у меня был, и до последнего времени все было хорошо. Но, по независящим от меня причинам, скажем так, слетел. Так тоже бывает к сожалению или к счастью. А была роль потрясающая, и история была с татаро-монгольскими корнями - то, что я хотел, в сторону богатырей. Но ничего, я думаю, все будет.
— А согласились бы еще на подобный откровенный проект? Например, что-то по типу сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после»?
— Если честно, не смотрел я «Секс. До и после». Но все зависит тоже от сценария, от проекта, от партнеров. Здесь сложно однозначно сказать, согласился бы я или нет. Много составляющих.
— Возвращаясь к «Мендельсону», вы там многодетный отец. Какого это? Смогли бы в реальной жизни быть отцом троих девочек?
— Слушайте, да, конечно, да. У меня две дочки и жена, можно сказать, как третья дочка. И мы даже как-то смеялись, я помню: у нас была няня, домработница и даже садовник-женщина. Это как в том анекдоте — когда вырасту, все деньги буду на баб тратить. Так и получилось, жена, теща и две дочки. Поэтому до третьей-то нам одной не хватает, и я бы с удовольствием, просто поздновато уже. А так, да, дети —это счастье.
— В одном из интервью вы как-то признавались, что с женой хотите еще сына, но это было три года назад. Сейчас еще есть мысли о пополнении?
— Мы вот улетели на отдых с женой, вчера с ней сидели и говорили как раз, что хотелось бы, конечно, сына, посмотреть, какого это. Но возраст уже. И сейчас от вашего вопроса прям дежавю. Хотелось бы, хотелось бы. А там не знаю, что уж.
— А на сколько процентов вы совпадаете со своими персонажами на экране? Или же вы совсем не похожи на своих героев в реальной жизни?
— Бывает совсем не похож, а бывает совпадение максимальное. Здесь, знаете, как, можно под героя подстроиться, а можно героя подстроить под себя. Кому как удобнее, комфортнее. Есть актеры, которые полностью маску надевают и заходят в героя, и им так вот очень удобно существовать. А у меня как? Вот, например, тот же исторический фильм, времена Рюриковича, роль какого-то дьяка. Что у меня с ним общего? В принципе, ничего вообще. Потом начинаешь думать. Как ничего вообще? Сижу-сижу. Он славянин? Славянин. Верующий? Верующий. Православный? Православный. Так оп-оп-оп по пальцам разложили и уже есть общих много моментов. Можно дальше сразу лепить вот этот образ. Зависит от желания, от того, как ты относишься к тому, что ты делаешь.
— Если бы можно было выбрать одного из вами сыгранных героев, кто вам ближе и почему?
— Ближе был Псих из «Физрука». В том возрасте еще, знаете, в 30 лет. То, что он верный друг, да в принципе рубаха-парень. И покутить, и погулять, но тем не менее с понятиями человеческими. Он честный и ради дружбы готов на все, хоть и где-то непутевый. Это как продюсер как-то сказал: «Владимир Сычев в первом сезоне играл Психа, а потом во втором и третьем Псих играл Владимира Сычева». Потому что я настолько под себя его подмял.
— А научил ли вас чему-то ваш герой в сериале «Мендельсон»?
— Слушайте, каждый персонаж, наверное, чему-то учит. Даже самый отрицательный герой. В любом случае даже в негодяев, которых играешь, можно влюбиться и возненавидеть их одновременно. Да, он мужчина, он отец и настоящий герой, в прямом смысле этого слова. Воевал, служил и любил. Он научил быть мужчиной всегда, в любых обстоятельствах. Я его в этом поддерживаю.
— За свою карьеру вы успели посотрудничать с немалым количеством артистов. С кем вы готовы встречаться на съемочной площадке вновь и вновь, а с кем, как говорится, одного проекта достаточно? Например, сыграли бы еще с Дмитрием Нагиевым?
— Да, вы знаете, с Дмитрием Нагиевым много мы сотрудничали, наверное, я думаю, что больше всех. И учитывая, что у нас несколько сезонов было «Физрука» совместных, несколько лет они снимались. Потом большая и долгая рекламная кампания в МТС была, где Дима амбассадор. Вот я там одно время тоже был одним из амбассадоров. Там работали на протяжении лет 5-7. Два полных метра мы сделали. Дима талантливый, гармоничный и органичный на площадке. Мне с ним очень комфортно. Всегда можно настроение создать. Поэтому я с удовольствием бы с ним еще посотрудничал не раз. С Максом Лагашкиным тоже. Не один проект мы уже совместно сыграли и не один сезон. Тоже дружим с ним.
— Наше издание называется «Страсти», поэтому хочу узнать, что для вас значит страсть?
— Страсть – это любовь, потрясающее чувство. Я люблю страсть, вот так я вам отвечу.