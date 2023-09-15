Витамины будущего: кандидат медицинских наук Лазаревич о новинках, которые могут быть полезны

Не секрет, что витамины и минералы необходимы для поддержания красоты и здоровья нашего организма. Наука и технологии не стоят на месте, и производители предлагают нам все новые и новые препараты. Разбираемся в них вместе с кандидатом медицинских наук, врачом-оториноларингологом Ириной Лазаревич.

По словам специалиста, витамин, который никогда не потеряет актуальность – это витамин D3. Он славится своими полезными свойствами, такими как поддержание здоровой кожи, костей и иммунной системы. Кроме традиционных капсул, таблеток, водного и масляного раствора витамин D3 производится и в форме подъязычного спрея.

«Такая форма имеет целый ряд преимуществ: он удобен в использовании, особенно для детей, и подходит людям, имеющим проблемы с глотанием. Витамин начинает всасываться уже в полости рта, что особенно важно тем, у кого есть дисбактериоз и усвоение в кишечнике снижено», – отмечает эксперт.

Вместе с тем фарминдустрия развивается и постоянно предлагает дополнительные возможности для поддержания красоты и здоровья. Появляются новинки, которые лучше усваиваются, чем традиционные витамины и минералы. «При выборе биологически активных добавок, обратите внимание на минералы в хелатной форме, например, магний хелат, кальций хелат и т.д. Она подразумевает их соединение с аминокислотами, что способствует лучшему усвоению необходимых элементов в тонком кишечнике», – советует Ирина.

Один из видов витаминов, активно обсуждаемых в последнее время, – витамин К2. Он играет важную роль в кровообразовании и поддержании здоровых костей. «Препарат последнего поколения выпускается с маркировкой: МК-7 или Менахинон 7. Его принимают для профилактики остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета», – рассказала Ирина Лазаревич.

Далеко вперед ушла и технология производства полезных бактерий. Современные метабиотики, которые помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника и, в отличие от обычные пре- и пробиотиков, не требуют хранения в холодильнике.

Кроме того, фармацевтические компании постоянно проводят исследования и изучают полезные свойства различных растений. Например, на основе волокна сибирской лиственницы разработан препарат арабиногалактан-лавитол, альтернатива клетчатке, обогащенный полезными микроэлементами. Его частицы помогают переваривать пищу и считаются питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.

«Но витаминные добавки не могут полностью заменить здоровое питание, которое обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами. И, прежде чем прибегать к большому количеству витаминных добавок, сбалансируйте свой рацион и проконсультируйтесь со специалистом», – в заключение отметила кандидата медицинских наук.