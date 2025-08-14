Виталий Бородин рассказал о ценности коллекции антиквариата Галкина* и новой попытке вывезти ее из России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что коллекция антиквариата шоумена Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) является подлинной. Более того, по его мнению, артист вновь попытается вывезти ценности из страны. Об этом Виталий Николаевич рассказал сайту «Страсти».

Осенью 2024 года Алла Пугачева и ее муж попытались забрать из России ценные вещи, хранившиеся в их особняке, но на таможне груз не выпустили. В итоге вся коллекция была оставлена в стране и переоформлена на брата Галкина*. Ходили слухи, что супруги не смогли вывезти антиквариат, так как половина вещей оказалась подделками. Эту информацию опроверг Виталий Бородин.

«Мы об этой коллекции знаем практически все. Помните, Добровинский говорил, что там одни подделки и коллекция стоит около 200 долларов? Может, Галкин* сам придумал и через Добровинского эту информацию распространил. Но на самом деле это не подделка. Во-первых, он брал разрешение у Министерства культуры. А зачем документы такого уровня, если там одни фейки? Во-вторых, компания, которая занималась транспортировкой и упаковкой коллекции, сотрудничает с Третьяковской галереей и Эрмитажем. Это одна единственная компания, которая имеет на это право. Только упаковка стоила 250 тысяч долларов, а отправка — 900 тысяч долларов. Вот подумайте, кто врет», — поделился Виталий Бородин.

По мнению главы ФПБК, необходимо разобраться, как именно Галкин* смог собрать такую дорогостоящую коллекцию. Он отметил, что обратится с требованием выяснить, где и на какие деньги приобретался антиквариат. Сделать это нужно, так как шоумен попытается вновь вывезти вещи за границу, считает Виталий Николаевич.

«Галкин* прекрасно понимает, что рано или поздно все его имущество начнут изымать в нашей стране, так как он иноагент. Мы обратимся с требованием проверить, как эта коллекция завозилась в нашу страну. На какие деньги? Кто спонсировал? Здесь на самом деле очень много вопросов, — отметил Бородин. — Галкин* знает ценность своей коллекции. Она стоит тех больших денег, чтобы ее вывезти. Поэтому он сейчас будет искать лазейки, чтобы это сделать. Понятно, что он оформил все на брата. Вероятно, через него будет как-то вывозить коллекцию из страны».

Ранее Виталий Бородин отреагировал на новости об отказе Аллы Пугачевой от российского гражданства.

*Признан иноагентом на территории РФ