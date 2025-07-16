Вита Чиковани назвала неопасным появление на премии МУЗ-ТВ с булавками на шее

Певица и блогер Виолетта Чиковани прокомментировала выход из колбы на последней премии МУЗ-ТВ. Артистка также появилась в юбке, сшитой из джинсов артистов, и с булавками на шее. По признанию знаменитости, это было неопасно. С Виолеттой пообщался сайт «Страсти».

«Самое опасное, что было - выход из колбы, который мы придумали буквально за несколько часов до мероприятия. Я считаю, что это было необычное, сложное и интересное появление на премии. Мне даже написал режиссер красной дорожки, что это был очень эффектный выход», - поделилась Чиковани.

Отдельно она прокомментировала свой наряд: на Вите была юбка и необычное украшение из булавок. Оно, по словам звезды, было сделано от зависти.

«Что касается булавок, ничего опасного в этом не было, я просто подстраховалась, чтобы не возникло зависти. К сожалению, людям, которые добиваются чего-либо, часто завидуют, и нужно быть крайне аккуратным. Наряд, конечно, продумывали заранее. Это очень крутая идея - юбка, которая была сшита из джинсов. И не просто джинсов, а джинсов артистов, блогеров. Через несколько лет я смогу продать эту юбку за огромные деньги», - сказала Чиковани.

Полное интервью с Виолеттой читайте на сайте «Страсти».