«Я просто вытворяю то, что не могут другие»: интервью с блогером и певицей Виолеттой Чиковани

Блогер и певица Виолетта Чиковани – постоянная гостья на красных дорожках. На последней премии МУЗ ТВ она появилась в наряде с булавками на шее и юбке из джинсов артистов. Знаменитость утверждает – это не провокация, не хайп. Она говорит: «Я просто вытворяю то, что не может сделать другой. Искренне, от чистого сердца». Сайт «Страсти» узнал, какая она настоящая, что Виолетту связывает с певцом Николаем Басковым и действительно ли можно попасть в шоу-бизнес через постель.

Виолетта, в некотором смысле мы коллеги. Вы тоже учились на журналиста, имеете экономическое образование. Оно помогало добиться успеха? Что, на ваш взгляд, способствовало карьере певицы и блогера?

Да, мое первое высшее образование - это Волгоградский институт бизнеса, я окончила экономический факультет. Институтские годы помогли мне научиться коммуницировать и быть невероятным перфекционистом по жизни. Это прослеживалось еще во время учебы в школе, тогда я уже стремилась быть лидером. Я заслуженно получила золотую медаль, которой очень горжусь. Считаю, что это достойная награда, потому что отражает стремление к победе, цель стать лучшей версией себя. Образование помогло мне стать социализированным человеком, который умеет быстро находить контакт с любым человеком и круто импровизировать.

В первую очередь карьере певицы и блогера способствовала как раз эта раскрепощенность, которая идет из детства, постоянные конкурсы, танцы, которые были у меня также с малых лет. Я уже выступала на сцене, гастролировала, участвовала в крупных соревнованиях в Москве и в других городах. Спасибо огромное моей маме, которая заставляла ходить на тренировки! Они проходили рано утром, практически каждый день. Конечно, организм выматывался, не оставалось сил даже погулять с подружками, но зато крепче становился характер.

Я чувствовала себя достаточно взрослой в ранние годы и ставила перед собой серьезные цели. С каждым годом все больше обретала уверенность в себе, а это всегда непростой процесс - ведь у меня, как у всех, были определенные комплексы. Но в моей жизни всегда занимали огромное место артистизм, любовь к сцене и публике. Всегда хотелось обращаться к людям, дарить яркие эмоции. Это и есть одна из моих главных целей.

В детстве вы сравнивали себя с Глюкозой, грезили сценой. Новый образ певицы вам нравится? Или такой Глюкозой быть не хотели бы?

Да, я вдохновлялась Глюкозой, очень смешно пародировала, еще будучи в садике и школе, пела ее песни. Я помню, как брала игрушечную собаку, пояс от халата и водила ее, как настоящую. На самом деле это так по-детски забавно, что я не заморачивалась и не стеснялась. Мне нравился образ Глюкозы, ее мультяшность, закрытость, у нее была интересная обработка голоса. И вообще то, что делал Фадеев (Максим Фадеев – продюсер, прим. «Страсти»), это круто. Я считаю, что это один из лучших музыкальных продюсеров в индустрии.

Любовь к выступлениям зародилась у меня еще в детстве, мне всегда хотелось выходить на сцену. Многие говорят, что артисты - люди, покалеченные судьбой, которым не хватает внимания. Не соглашусь. Я родилась артистичной, с желанием сиять и дарить людям свой творческий продукт.

Новый образ Глюкозы точно отличает ее от других, но я не могу сказать с уверенностью, что это лучше, чем было. Лично я за ту Глюкозу, которую полюбила изначально - естественную, красивую, натуральную. Ей не нужно мудрить, она сама по себе очень красивая. Поэтому сегодняшней Глюкозой я бы не хотела быть, это совсем не моя история.

В начале карьеры вы делали ставку на провокации: заявляли о пересадке бровей, катались по городу на матрасе. Как изменилась Виолетта Чиковани? Уже без провокаций и вызывающего поведения? Какая вы настоящая?

Большое заблуждение людей думать, что я делала ставку на провокацию. Я не могу сказать, что я провоцировала кого-то. Например, пересадку бровей я делала для себя, потому что перещипала их в детстве и увидела такую процедуру. Да, я делала определенные вещи для контента - каталась по Волгограду на матрасе. Но я считаю, что пока мы молоды, можно совершать глупости и ошибки, всерьез не анализируя. А потом вспоминать с улыбкой в старости. Я не понимаю, когда некоторые люди мне говорят, что это же ужасно, это кринж. Да просто они так не могут, потому что боятся, стесняются и живут в каких-то своих ограничениях. Я это делаю не для хайпа и провокации, мне просто было весело и забавно, это доставляло детский восторг.

Моя единственная задача - не нести в этот мир зло, не обманывать и не предавать людей. Вот это настоящий позор. А я просто вытворяю то, что не может сделать другой. Делаю это искренне, от чистого сердца, потому что мне реально нравится.

Поэтому я не то, чтобы изменилась, наверное, просто взрослею. У меня есть строгая позиция - не портить свою репутацию в первую очередь для себя. Я верю в то, что талантливый человек пробьется в этой жизни. У меня такой путь - делать то, что по кайфу, совершать ошибки, падать, подниматься, падать и опять подниматься, плакать, закрываться в квартире, творить, думать.

Я считаю, что мы молодцы - я и моя команда. Мы сами создали социальные сети с тремя миллионами подписчиков, несмотря на то, что профиль и блокировали, и удаляли. Мне говорили, что эпатажный блогер и пранкер никогда не станет ведущим. И вот я рушу эти стереотипы - сейчас я ведущая одного из главных проектов на МУЗ-ТВ “Приехали!”.

Поэтому настоящая я вот такая - многогранная, разная, веселая, смешная, яркая. Иногда даже бываю злая. Я живая.

На одной из премий МУЗ-ТВ вы появились в черном наряде с булавками на шее. Это опасно? Оправдан ли был такой риск?

Это была последняя премия МУЗ-ТВ. Самое опасное, что было - выход из колбы, который мы придумали буквально за несколько часов до мероприятия. Я считаю, что это было необычное, сложное и интересное появление на премии. Мне даже написал режиссер красной дорожки, что это был очень эффектный выход. Потому что я была действительно яркой, классной, и мне кажется, что именно так должна появляться звезда.

Что касается булавок, ничего опасного в этом не было, я просто подстраховалась, чтобы не возникло зависти. К сожалению, людям, которые добиваются чего-либо, часто завидуют, и нужно быть крайне аккуратным. Наряд, конечно, продумывали заранее. Это очень крутая идея - юбка, которая была сшита из джинсов. И не просто джинсов, а джинсов артистов, блогеров. Через несколько лет я смогу продать эту юбку за огромные деньги.