«Я просто вытворяю то, что не могут другие»: интервью с блогером и певицей Виолеттой Чиковани
© Предоставлено Виолеттой Чиковани
Блогер и певица Виолетта Чиковани – постоянная гостья на красных дорожках. На последней премии МУЗ ТВ она появилась в наряде с булавками на шее и юбке из джинсов артистов. Знаменитость утверждает – это не провокация, не хайп. Она говорит: «Я просто вытворяю то, что не может сделать другой. Искренне, от чистого сердца». Сайт «Страсти» узнал, какая она настоящая, что Виолетту связывает с певцом Николаем Басковым и действительно ли можно попасть в шоу-бизнес через постель.
Виолетта, в некотором смысле мы коллеги. Вы тоже учились на журналиста, имеете экономическое образование. Оно помогало добиться успеха? Что, на ваш взгляд, способствовало карьере певицы и блогера?
Да, мое первое высшее образование - это Волгоградский институт бизнеса, я окончила экономический факультет. Институтские годы помогли мне научиться коммуницировать и быть невероятным перфекционистом по жизни. Это прослеживалось еще во время учебы в школе, тогда я уже стремилась быть лидером. Я заслуженно получила золотую медаль, которой очень горжусь. Считаю, что это достойная награда, потому что отражает стремление к победе, цель стать лучшей версией себя. Образование помогло мне стать социализированным человеком, который умеет быстро находить контакт с любым человеком и круто импровизировать.
В первую очередь карьере певицы и блогера способствовала как раз эта раскрепощенность, которая идет из детства, постоянные конкурсы, танцы, которые были у меня также с малых лет. Я уже выступала на сцене, гастролировала, участвовала в крупных соревнованиях в Москве и в других городах. Спасибо огромное моей маме, которая заставляла ходить на тренировки! Они проходили рано утром, практически каждый день. Конечно, организм выматывался, не оставалось сил даже погулять с подружками, но зато крепче становился характер.
Я чувствовала себя достаточно взрослой в ранние годы и ставила перед собой серьезные цели. С каждым годом все больше обретала уверенность в себе, а это всегда непростой процесс - ведь у меня, как у всех, были определенные комплексы. Но в моей жизни всегда занимали огромное место артистизм, любовь к сцене и публике. Всегда хотелось обращаться к людям, дарить яркие эмоции. Это и есть одна из моих главных целей.
В детстве вы сравнивали себя с Глюкозой, грезили сценой. Новый образ певицы вам нравится? Или такой Глюкозой быть не хотели бы?
Да, я вдохновлялась Глюкозой, очень смешно пародировала, еще будучи в садике и школе, пела ее песни. Я помню, как брала игрушечную собаку, пояс от халата и водила ее, как настоящую. На самом деле это так по-детски забавно, что я не заморачивалась и не стеснялась. Мне нравился образ Глюкозы, ее мультяшность, закрытость, у нее была интересная обработка голоса. И вообще то, что делал Фадеев (Максим Фадеев – продюсер, прим. «Страсти»), это круто. Я считаю, что это один из лучших музыкальных продюсеров в индустрии.
Любовь к выступлениям зародилась у меня еще в детстве, мне всегда хотелось выходить на сцену. Многие говорят, что артисты - люди, покалеченные судьбой, которым не хватает внимания. Не соглашусь. Я родилась артистичной, с желанием сиять и дарить людям свой творческий продукт.
Новый образ Глюкозы точно отличает ее от других, но я не могу сказать с уверенностью, что это лучше, чем было. Лично я за ту Глюкозу, которую полюбила изначально - естественную, красивую, натуральную. Ей не нужно мудрить, она сама по себе очень красивая. Поэтому сегодняшней Глюкозой я бы не хотела быть, это совсем не моя история.
В начале карьеры вы делали ставку на провокации: заявляли о пересадке бровей, катались по городу на матрасе. Как изменилась Виолетта Чиковани? Уже без провокаций и вызывающего поведения? Какая вы настоящая?
Большое заблуждение людей думать, что я делала ставку на провокацию. Я не могу сказать, что я провоцировала кого-то. Например, пересадку бровей я делала для себя, потому что перещипала их в детстве и увидела такую процедуру. Да, я делала определенные вещи для контента - каталась по Волгограду на матрасе. Но я считаю, что пока мы молоды, можно совершать глупости и ошибки, всерьез не анализируя. А потом вспоминать с улыбкой в старости. Я не понимаю, когда некоторые люди мне говорят, что это же ужасно, это кринж. Да просто они так не могут, потому что боятся, стесняются и живут в каких-то своих ограничениях. Я это делаю не для хайпа и провокации, мне просто было весело и забавно, это доставляло детский восторг.
Моя единственная задача - не нести в этот мир зло, не обманывать и не предавать людей. Вот это настоящий позор. А я просто вытворяю то, что не может сделать другой. Делаю это искренне, от чистого сердца, потому что мне реально нравится.
Поэтому я не то, чтобы изменилась, наверное, просто взрослею. У меня есть строгая позиция - не портить свою репутацию в первую очередь для себя. Я верю в то, что талантливый человек пробьется в этой жизни. У меня такой путь - делать то, что по кайфу, совершать ошибки, падать, подниматься, падать и опять подниматься, плакать, закрываться в квартире, творить, думать.
Я считаю, что мы молодцы - я и моя команда. Мы сами создали социальные сети с тремя миллионами подписчиков, несмотря на то, что профиль и блокировали, и удаляли. Мне говорили, что эпатажный блогер и пранкер никогда не станет ведущим. И вот я рушу эти стереотипы - сейчас я ведущая одного из главных проектов на МУЗ-ТВ “Приехали!”.
Поэтому настоящая я вот такая - многогранная, разная, веселая, смешная, яркая. Иногда даже бываю злая. Я живая.
На одной из премий МУЗ-ТВ вы появились в черном наряде с булавками на шее. Это опасно? Оправдан ли был такой риск?
Это была последняя премия МУЗ-ТВ. Самое опасное, что было - выход из колбы, который мы придумали буквально за несколько часов до мероприятия. Я считаю, что это было необычное, сложное и интересное появление на премии. Мне даже написал режиссер красной дорожки, что это был очень эффектный выход. Потому что я была действительно яркой, классной, и мне кажется, что именно так должна появляться звезда.
Что касается булавок, ничего опасного в этом не было, я просто подстраховалась, чтобы не возникло зависти. К сожалению, людям, которые добиваются чего-либо, часто завидуют, и нужно быть крайне аккуратным. Наряд, конечно, продумывали заранее. Это очень крутая идея - юбка, которая была сшита из джинсов. И не просто джинсов, а джинсов артистов, блогеров. Через несколько лет я смогу продать эту юбку за огромные деньги.
Ваш первый аккаунт в соцсетях заблокировали после видео на фоне полицейского участка. Как вы считаете, где та граница, которую не стоит переходить?
Знаете, правила социальных сетей меняются - появляется что-то новое, что-то убирается. Нужно понимать риски, ведь ты находишься на чужой площадке и можешь остаться без всего в какой-то момент. Понимать, что не ты здесь главный, и должен подчиняться правилам. Я просто не до конца изучила правила соцсети, какие ролики можно снимать, а какие нельзя.
Мне не стыдно, это было забавно, когда мы с полицейскими Волгограда ехали под мою музыку, и они говорили, что слушают мои песни, любят и ждут новые треки. Было очень приятно, и это самая большая награда от людей, которая только может быть.
На что готовы в погоне за просмотрами?
Я люблю эпатаж, мне нравится черный юмор. Да практически на всё готова, кроме того, чтобы раздеться на камеру. Потому что показывать свое тело аудитории, наверное, самое неприятное, что может быть на данный момент. Я считаю, что это никаким образом не делает сексуальней и лучше.
Были моменты в карьере, за которые стыдно?
Таких моментов не было. Все, что происходит, так и должно быть, и не стоит этого стыдиться.
Когда меня спрашивают, о чем я жалею - вообще ни о чем. Я не понимаю людей, которые начинают жалеть о том, что они сделали в своей жизни. Возможно, тот самый поступок был самым переломным моментом в жизни. И именно поэтому он сейчас находится на этом месте. Уверена, у Вселенной есть всемогущая сила, которая приводит человека через определенные ситуации к нужному результату.
В 2023 году в вашем клипе «Николай-Коля» снялся Николай Басков. Потом был эпизод, когда он поцеловал вашу грудь на дне рождения подруги. До сих пор общаетесь с певцом? Какой он в жизни?
С Николаем Басковым у нас очень тёплые, дружеские отношения. Скажу откровенно, я воспринимаю его как артиста с очень доброй душой, который всегда поможет тебе советом. Он нашел время, приехал ко мне на съемку бесплатно, просто из-за взаимной симпатии. Он потрясающий!
У меня вообще три любимых артиста - это Севиль, Дима Билан и Николай Басков.
По вашему мнению, многие звезды шоу-бизнеса пробились через постель?
Я не могу утверждать, многие или нет. Я знаю, что есть такие случаи, мне противно и неприятно слышать об этом. Но я понимаю, что у каждого свой путь в жизни и свой способ чего-то добиться в Москве, где это непросто. Через постель - это очень легкий и доступный способ, возможно, многие так и делали. Это просто и удобно, но далеко не для всех. Я считаю, что это кринж - добиваться успеха через постель. Это неинтересно.
Вы рассказывали, что сделали несколько пластических операций. Сейчас много скандалов и обвинений в некачественной пластике. Вы не пожалели об изменениях? Планируете новые операции?
Хочу сказать с уверенностью, что у меня были самые лучшие врачи в мире! У меня самая красивая грудь, которую я только видела. Моим родственникам и друзьям она также очень понравилась. Поэтому ни в коем случае не пожалела. Я уже говорила, что вообще ни о чем не жалею. В ближайшее время новых операций точно не планирую, не вижу в этом необходимости. Мне кажется, что сейчас я в отличной форме.
Как поддерживаете форму и боретесь с лишними килограммами? Пришло принятие себя?
Я никак не поддерживаю форму, никак не борюсь с лишними килограммами. Они просто приходят, а я просто жирею, жирею и еще раз жирею. Надеюсь, в какой-нибудь день я уже наконец-то сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь (смеется).
Ваше сердце сейчас занято?
У меня есть молодой человек, с которым мы вместе уже 13 лет. Я надеюсь, что он станет моим мужем. Если, конечно, он сообразит сделать мне предложение!
Сейчас вы сконцентрировались на карьере певицы. Какую из своих песен любите особенно и почему?
Я очень люблю грустные песни, но понимаю, что людям это не особо нужно. Они хотят веселиться, улыбаться, смеяться и получать яркие, позитивные эмоции.
Из моих песен больше всего мне нравится «Плюшевый». Это трек, который оценили по достоинству, он сильный по смыслу, по вокалу, по эмоциям. Также я люблю трек «Бумеранг».