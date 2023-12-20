Винил или бриллиант: в чем предлагают упокоить прах современные ритуальщики

Ритуальные агентства предлагают упокоить прах в виниловых пластинках и алмазах. Это удалось выяснить «Страстям».

Необычные похоронные ритуалы, которые способны увековечить память усопшего предлагают некоторые ритуальные агенты. Например, закладывание праха в виниловую пластинку с записью любимой музыки или голоса усопшего.

«Вы можете оригинально напомнить о себе даже после смерти, отправив пластинку со своим прахом друзьям и знакомым», — говорится на сайте.

Минимальный тираж — 100 экземпляров, стоить такая «напоминалка» будет порядка 255 тысяч рублей.

Если вы не меломан, но любите все блестящее — можно упокоить частичку праха в бриллианте. Для изготовления понадобится несколько волос человека или животного. Отмечается, что есть возможность вырастить алмаз от 0,5 до 7 карат. Самый маленький драгоценный камень обойдется в 266 тысяч рублей, тогда как камень в 2 карата будет стоить уже 2,5 миллиона рублей.

Среди других необычных вариантов упаковки праха — смешивание останков с краской для нанесения татуировки и добавление праха в салюты.

Полное исследование современного рынка похоронной индустрии читайте в нашей статье.