Цифровые памятники и гробы для тиктокеров: необычные услуги российских ритуальщиков
Названы самые необычные услуги российских ритуальщиков.
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Согласно статистике, ежедневно в мире умирает около сотни тысяч человек. Сегодня ритуальный бизнес активно развивается. Еще 20 лет назад трудно было представить похороны в расписных под гжель гробах и с музыкой, отличающейся от траурного марша Бетховена. Но сегодня это вполне реализуемо. «Страсти» собрали самые необычные в России церемонии прощания, варианты памятников и узнали, сколько стоят модные в 2023 году похороны.
Гробы для «поколения ТикТока"
Несмотря на то, что в России практически не найти гробов, отличающихся от натуральных цветов, спрос на дизайнерские варианты все же есть. Мастерская из Москвы, которую создала в 2022 году мама троих детей Мария Горбунова, делает расписные гробы и варианты с необычными цветами: розовые, желтые, мятные и фиолетовые.
Когда в Сети узнали о необычном бизнесе женщины, ее студия начала развиваться и получать первые заказы. Позже Марию позвали на выставку ритуальных товаров и услуг в Москве. Естественно, самый яркий стенд привлекал как позитивные эмоции коллег, так и негативные.
«Меня приятно удивил посыл, который транслировали многие посетители: сейчас время меняется, приходит поколение ТикТока. Таким ребятам уже не нужно вот это вот заунывное старье, так что мы заходим в отрасль как раз вовремя», — рассказала Мария порталу vc.ru.
Стоимость дизайнерских гробов кусается — расписные варианты будут стоить от 115 до 210 тысяч рублей. Яркие однотонные гробы стоят 145 тысяч рублей.
Цифровизация памятников
Надгробия и памятники — еще одна важная деталь после погребения. Элитные дизайнерские студии разрабатывают перед установкой памятника даже 3d модели.
Особо продвинутые студии предлагают установить надгробия с qr-кодом, отсканировав который, пользователь попадает на страничку об усопшем, в которой можно изучить биографию человека и прослушать аудиозапись его голоса.
Бывают и необычные по форме памятники — так, можно сделать его в форме iPhone или даже панельного дома. «Страсти» узнали, что гранитный памятник в форме iPhone на стандартный участок 1,8×2 м обойдется примерно в 2,5 миллиона рублей.
Куда более продвинутый вариант — цифровой памятник со встроенным экраном, на котором демонстрируются архивные кадры с усопшим. В России первооткрывателем этой технологии стал житель Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Мужчина в 2020 году поставил такой памятник на могиле своего отца.
Самая бюджетная версия цифрового надгробия со стационарным источником питания обойдется в 330 тысяч рублей, базовая с автономным питанием будет стоить 420 тысяч рублей, а вариант с максимальным сроком службы — 550 тысяч рублей.
Покойся в виниле
Упаковка праха тоже может быть креативной. Так, одно из агентств предлагает целый перечень подобных услуг.
Например, закладывание праха в виниловую пластинку с записью любимой музыки или голоса усопшего.
«Вы можете оригинально напомнить о себе даже после смерти, отправив пластинку со своим прахом друзьям и знакомым», — говорится на сайте.
Минимальный тираж — 100 экземпляров, стоить такая «напоминалка» будет порядка 255 тысяч рублей.
Если вы не меломан, но любите все блестящее — можно упокоить частичку праха в бриллианте. Для изготовления понадобится несколько волос человека или животного. Отмечается, что есть возможность вырастить алмаз от 0,5 до 7 карат. Самый маленький драгоценный камень обойдется в 266 тысяч рублей, тогда как камень в 2 карата будет стоить уже 2,5 миллиона рублей.
Среди других необычных вариантов упаковки праха — смешивание останков с краской для нанесения татуировки и добавление праха в салюты.
Увидеть космос — и умереть
Оригинальная церемония прощания — настоящее раздолье для креативщиков. Так, можно организовать театрализованные похороны с представлением на сцене с участием профессиональных актеров; экзотические похороны на атолле в Тихом океане и даже подводные похороны с погружением капсулы с прахом на дно океана.
Для особо искушенных можно отправить прах в космос — останки поместят в специальную капсулу, которая сгорит в плотных слоях атмосферы.
«Вы станете частью космической истории и прекрасной галактики», — уверяют организаторы.
Планируйте неизбежное
Для тех, кто любит планировать все заранее ритуальщики придумали услугу для избавления от суеты — репетицию похорон. Специальный консультант учтет все пожелания и разработает предстоящую концепцию траурного мероприятия.
«Консультант по разработке похоронной церемонии сделает все красиво, стильно и шикарно. Начните подготовку похоронной церемонии сегодня — планируйте неизбежное», — написано на сайте компании.
Для тех, кто хочет, чтобы о его смерти узнали как можно больше людей есть специальная опция — «пресс-активности». Она подразумевает создание некролога для СМИ, публикация постов в соцсетях и создание сайта памяти.