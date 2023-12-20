Цифровые памятники и гробы для тиктокеров: необычные услуги российских ритуальщиков

Когда в Сети узнали о необычном бизнесе женщины, ее студия начала развиваться и получать первые заказы. Позже Марию позвали на выставку ритуальных товаров и услуг в Москве. Естественно, самый яркий стенд привлекал как позитивные эмоции коллег, так и негативные.

«Меня приятно удивил посыл, который транслировали многие посетители: сейчас время меняется, приходит поколение ТикТока. Таким ребятам уже не нужно вот это вот заунывное старье, так что мы заходим в отрасль как раз вовремя», — рассказала Мария порталу vc.ru.

Стоимость дизайнерских гробов кусается — расписные варианты будут стоить от 115 до 210 тысяч рублей. Яркие однотонные гробы стоят 145 тысяч рублей.

Цифровизация памятников

Надгробия и памятники — еще одна важная деталь после погребения. Элитные дизайнерские студии разрабатывают перед установкой памятника даже 3d модели.

Особо продвинутые студии предлагают установить надгробия с qr-кодом, отсканировав который, пользователь попадает на страничку об усопшем, в которой можно изучить биографию человека и прослушать аудиозапись его голоса.

Бывают и необычные по форме памятники — так, можно сделать его в форме iPhone или даже панельного дома. «Страсти» узнали, что гранитный памятник в форме iPhone на стандартный участок 1,8×2 м обойдется примерно в 2,5 миллиона рублей.

Куда более продвинутый вариант — цифровой памятник со встроенным экраном, на котором демонстрируются архивные кадры с усопшим. В России первооткрывателем этой технологии стал житель Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Мужчина в 2020 году поставил такой памятник на могиле своего отца.