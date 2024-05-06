Виктор Немец рассказал об отношениях с Букнис после скандала на шоу «На самом деле»

Актер Виктор Немец рассказал об отношениях с Марией Букнис после скандала на шоу «На самом деле». Спустя годы Виктор дал первый комментарий о съемках в передаче изданию «Страсти».

В 2020 году в эфире шоу «На самом деле» Виктор объявил себя отцом дочери Марии Букнис. В студии ТВ актер прошел проверку на полиграфе и сделал ДНК-тест, который не подтвердил его отцовство.

По словам Виктора после съемок он столкнулся с критикой в свой адрес: ему многие звонили и оставляли негативные комментарии. Но, несмотря на это, он не жалеет, что стал участником шоу.

«Вы знаете, кто-то из актеров, понимающих специфику шоу, мне говорил, что все было достойно. Я тоже считаю, что справился с задачей, потому что все нападки были на меня. Но были и странные реакции. Мне писали, звонили, говорили: «Ну ты и мерзавец. Как ты мог бросить ее одну с ребенком? Зачем ты брал деньги? Ты — альфонс». Это мне не понравилось. Если бы в монтаже оставили все, что происходило на шоу, все мои ответы психологам и экспертам, то ко мне не было бы вопросов», — рассказал актер.

По словам Немца, им удалось сохранить дружеские отношения с Букнис: они часто созваниваются и ходят вместе на премьеры. Виктор считает, что Мария — прекрасная актриса, которая должна чаще сниматься.

«Мы поддерживаем общение по телефону, иногда ходим вместе на премьеры. Букнис мне очень нравится, как актриса, как человек! Она талантливая, ее нужно побольше снимать. Мария, супруг ее, дочка — прекрасные люди», — резюмировал Немец.

Полное интервью Виктора Немца о съемках в шоу «На самом деле» и борьбе с мошенниками читайте здесь.