Виктор Дробыш заработал 54 миллиона на своей музыкальной корпорации. Об этом стало известно «Страстям».

Композитор и продюсер Виктор Дробыш успешно занимается своим бизнесом. В 2006 году он основал ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ». Он является единственным учредителем компании.

Согласно открытым источникам, бизнес Дробыша заработал за 2024 год 54,9 миллионов рублей. При этом чистая прибыль компании составила 3,6 миллионов рублей. Годом ранее дела у музыкальной корпорации продюсера шли лучше — при доходе в 57,5 миллионов рублей чистая прибыль составляла 19,8 миллионов рублей.

Отметим, что компания не имеет задолженностей по налогам и активных судебных разбирательств.

Ранее мы писали о том, что продюсер Игорь Матвиенко заработал на бизнес-империи 413 миллионов рублей.