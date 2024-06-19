Видимые вены и постоянный зуд: необычные признаки рака груди

Внимательное отношение к своему организму, регулярные визиты к специалистам, своевременное обращение за медицинской помощью часто позволяют выявить тяжелые заболевания, в том числе онкологию, на ранних стадиях. Поэтому очень важно знать о первых симптомах некоторых видов рака, чтобы без промедления провести диагностику и курс лечения. О первых признаках рака груди сайту «Страсти» рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Злокачественная опухоль груди: что должно насторожить?

Это опасный недуг, который лучше выявить вовремя. Им рискуют заболеть не только женщины, но и мужчины любого возраста. Многие считают, что главным признаком онкологии являются болевые ощущения. Однако рак может вообще никак не проявляться, особенно на начальном этапе. Для ранней диагностики важно периодически делать самостоятельное обследование груди и внимательно относиться к любым изменениям. Согласно статистике, женщины сами обнаруживают тревожные симптомы в 90% случаев.

Процедура включает в себя визуальный осмотр тела. Его рекомендуется проводить ежемесячно в одно и то же время. Обычно это делается на 5-8 день от начала менструации — в эту фазу цикла молочная железа максимально расслаблена. Выбирайте для осмотра теплое, хорошо освещенное помещение с зеркалом. Перед самодиагностикой вымойте руки, затем разденьтесь до пояса и внимательно осмотрите грудь на наличие изменений. Что должно вызвать опасения?

Уплотнения, узлы или опухоли. Во время прощупывания можно обнаружить необычные узелки в самой железе или в подмышечной впадине — небольшие, безболезненные, неподвижные или слегка подвижные образования в ткани груди. Это тревожный сигнал, но паниковать не стоит: очень часто опухоли оказываются доброкачественными. Однако для раннего выявления онкологии необходимо перестраховаться и проконсультироваться с врачом. Изменение размера молочной железы. Если одна грудь больше другой и есть асимметрия, то лучше пройти обследование и исключить рак, особенно при наличии уплотнений. Изредка встречается противоположный симптом — уменьшение железы с одной стороны. Повышенная температура кожи. Для рака обычно не характерны признаки воспаления или лихорадки. Существует редкий и агрессивный вид онкологии, ІВС, который вызывает покраснение, отек, зуд, дискомфорт и тепло в груди. Он отличается тем, что не образует опухолей, не виден на маммограмме и в целом трудно поддается диагностике. Проявления IBC легко принять за симптомы менее опасного заболевания — мастита. Кровянистые или водянистые выделения без связи с лактацией. Постоянный зуд в груди. Он тоже может свидетельствовать о серьезных проблемах. Деформация, появление вмятин, ямок, складок или неровностей на коже. Сыпь, покраснение, шелушение, утолщение или «апельсиновая корка». Рост опухоли иногда вызывает воспаление и аллергические реакции на поверхности кожи. Тянущая боль между лопаток, которая возникает в ночное время независимо от физических нагрузок, положения тела или процесса дыхания. Неприятные ощущения, уплотнения и дискомфорт в подмышечных впадинах. Видимые вены, если это не связано с набором веса или грудным вскармливанием.

Важно отметить, что наличие этих симптомов далеко не всегда говорит о раке. Но если вы заметили какие-либо изменения в груди, следует немедленно пройти диагностику. Раннее обнаружение недуга значительно повышает шансы на эффективное лечение и полное выздоровление. Поэтому регулярное самообследование и посещение маммолога очень важны.

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