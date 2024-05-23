Может ли неправильное питание привести к раку и что будет, если есть бургеры каждый день

Здоровье человека во многом зависит от того, что он ест. Ни для кого не секрет, что увлечение фастфудом, сладкими десертами и кондитерскими изделиями вредит фигуре и нередко приводит к возникновению опасных недугов. А могут ли пищевые привычки способствовать развитию рака? О связи питания и онкологических заболеваний сайту «Страсти» рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Каждый человек может значительно улучшить свое самочувствие, изменив рацион и отказавшись от вредных блюд. Какие категории продуктов повышают вероятность заболеть онкологией?

Фастфуд, трансжиры, токсичные добавки — еда, которая убивает

Самый главный совет для сохранения здоровья и снижения рисков: надо удалить из своего меню так называемую «мусорную» еду. Что именно входит в этот список?

Продукты с ГМО — изделия из переработанного мяса (колбасы и сосиски), картофельные чипсы, майонез, кукурузные хлопья. Пища с жирами и трансжирами: спреды, маргарин, сдоба, выпечка, десерты, кондитерские изделия, жареные блюда с пищевыми канцерогенами, образующимися при тепловой обработке. Товары с вредными добавками под маркировкой «Е»: мороженое, плавленые сыры, сухарики с разными вкусами, йогурты с наполнителями, газированные напитки. Фастфуд: бургеры, картофель фри, мясо и пирожки, жаренные во фритюре, шаурма, хот-доги. Овощи и фрукты, выращенные с применением антибиотиков, химических удобрений, пестицидов: клубника, виноград, персики, груши, яблоки, помидоры, картофель, шпинат, сельдерей. Наличие токсичных веществ в них можно определить с помощью специальных приборов. Продукты с большим содержанием соли: овощные консервы, копчености,, соевый соус. Алкогольные напитки в любом количестве.

Сладости и десерты: в чем их опасность?

Сахар имеет приятный вкус и обеспечивает прилив энергии, поэтому многих людей так тянет к сладкому. Кусочек торта или шоколадка воспринимается как удовольствие и приносит немало положительных эмоций. Среди причин любви к десертам — подсознательное желание испытать радость, преодолеть стресс и боль, снять усталость и плохое настроение.

Однако избыточное потребление сладких продуктов связано с повышенным риском развития серьезных заболеваний, в том числе и рака. Вот основные причины этой взаимосвязи:

Набор лишнего веса, ожирение

Увлечение пищей, богатой простыми сахарами, способствует появлению лишних килограммов, что считается фактором риска развития некоторых видов злокачественных опухолей.

Инсулинорезистентность

В этом состоянии клетки теряют чувствительность к инсулину и испытывают дефицит энергии. Большое количество сладостей в рационе провоцирует резкие скачки инсулина. Данный фактор связывают с повышенной опасностью заболеть раком.

Воспалительные процессы

Рафинированные сахара вызывают окислительный стресс и хроническое воспаление в организме, которые могут способствовать развитию онкологии.

Дефицит питательных веществ

Высококалорийная пища с большим содержанием сахара приводит к недостатку витаминов, минералов и клетчатки, что повышает вероятность заболеть раком. Формирование канцерогенов

При термической обработке сахаросодержащих продуктов образуются вредные соединения, являющиеся потенциальными канцерогенами.

Важно понимать, что небольшое количество сахара в рамках сбалансированной диеты не представляет серьезной угрозы. Риск возникает при избыточном и частом употреблении сладостей в сочетании с другими неблагоприятными факторами питания и образа жизни.

Глютен и его негативное влияние на организм

Это вещество также приносит вред здоровью в долгосрочной перспективе. Он содержится во многих продуктах: пшеничной муке, отрубях, овсе, макаронных изделиях, кускусе, разных сортах печенья, крекерах, пирожных, соусах. Глютен широко используется в кулинарии благодаря уникальному свойству поддерживать форму и структуру выпечки.

Исследования показали, что данный компонент вреден для здоровья, мешает правильному пищеварению, вызывает запоры, тошноту и боль в животе. Избыточное потребление блюд с глютеном приводит к повреждениям и воспалениям в тонком кишечнике, дефициту жизненно важных элементов, анемии, заболеваниям нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи и печени.

Зерновая продукция отличается высоким содержанием углеводов, которые лучше удалить из рациона. Это поможет снизить вероятность возникновения целого ряда проблем, в том числе и злокачественных новообразований.

Основные правила здорового питания

Чтобы сократить вредное воздействие на организм, рекомендуется внести коррективы в свои пищевые привычки.

Ключевой принцип, который должен лежать в основе формирования рациона, — это правило «80 на 20». Следите за тем, чтобы 80% вашего меню составляла чистая еда, богатая полезными ингредиентами, а 20% — чит милы, когда допускаются небольшие нарушения строгих диетических ограничений, прием малого количества запрещенных блюд. Снижение доли рафинированных продуктов, контроль веса и общее здоровое питание рассматриваются как эффективные профилактические меры против ряда онкологических заболеваний. Употребление в пищу клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов в виде овощей и фруктов положительно влияет на механизмы защиты от рака. Сбалансированная диета в совокупности с отказом от вредных привычек существенно снижает риск развития онкологии.

Забота о своем организме — это прежде всего здоровый образ жизни: регулярные занятия спортом, разумный режим работы, полноценный отдых, правильное питание. Эти меры являются хорошей профилактикой многих видов рака. Направьте свои усилия на позитивные изменения, действуйте поэтапно, подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас — и положительные результаты не заставят себя ждать.