Мой и ласковый и нежный СПИД: так ли страшен вирус иммунодефицита?

За 10 лет число смертей от СПИДа сократилось вдвое, но способа полностью обезопасить себя от заболевания всё еще не существует. Как сейчас обстоят дела с лечением ВИЧ в России, какие схемы существуют, изменилось ли отношение людей к стигме, рассказала сайту-изданию «Страсти» врач-инфекционист Анфиса Шагина.

– Раньше слово «ВИЧ» почти не использовали, все говорили о СПИДе, как о смертельном заболевании. Как обстоят дела с информированностью общества сейчас?

– СПИД – это крайняя стадия ВИЧ-инфекции, которая ведет к смерти, если ее не лечить. Но если вовремя начать и на регулярной основе принимать антиретровирусную терапию (АРВ-терапию), то число вирусов в крови снижается до неопределяемого современными тест-системами, и человек может жить долго и счастливо. И чувствовать себя хорошо.

Конечно, за 10 лет информированность общества выросла. В основном это произошло благодаря появлению фильмов и сериалов о заболевании, например, «Нулевой пациент» или «Звоните Ди Каприо», а также распространению блогов в различных соцсетях, где специалисты и обычные люди свободно обсуждают инфекцию и не стигматизируют ее.

– Как за последние 10 лет изменилась антиретровирусная терапия?

– Современная терапия позволяет повысить качество жизни людей с ВИЧ за счет снижения побочных эффектов, меньшего воздействия на метаболизм и высокого профиля резистентности. В большинстве схем стало гораздо меньше таблеток, чем было раньше: если 10-15 лет назад людям приходилось пить по 7-8 таблеток за раз в определенное время несколько раз в день, то сейчас это чаще всего однократный прием от одной до трех таблеток.

Конечно, это гораздо удобнее, поэтому и приверженность людей терапии выше: им не приходится скрывать прием таблеток от близких, потому что это не выглядит так пугающе, как раньше. Большое число пилюль вызывает вопросы, а вот одна таблетка в день вполне может сойти за витамины, поэтому даже те, кто не готов рассказывать окружающим о наличии заболевания, могут спокойно принимать лекарства и не опасаться, что ему придется отвечать на неудобные вопросы.

– Какие виды АРВ-терапии существуют сейчас?

– На сегодня существует множество схем антиретровирусной терапии. Как правило, они предполагают ежедневный прием противовирусных препаратов в таблетированной форме. Ученые проводят исследования, которые позволят уменьшить число приемов препарата, например, до одного раза в несколько месяцев. Уже зарегистрированы инъекционные формы препаратов. Со временем у нас появится широкая возможность делать инъекции раз в несколько месяцев. Но пока что АРВТ — это таблетки. Наиболее удобная современная схема предполагает одну таблетку в день, внутри которой содержится два или три лекарственных вещества.

– Есть ли вероятность, что человечество полностью излечится от ВИЧ?

– Да, проводятся исследования и разработки препаратов, которые смогут полностью излечить от ВИЧ, но пока подтвержденных препаратов нет, поэтому в ближайшие пять лет навряд ли стоит говорить об этом.

– Как подобрать АРВ-терапию, что делать, если она не подходит, и человек с ВИЧ положительным статусом хочет сменить схему лечения?

– Если у человека есть аллергия или побочные эффекты, нужно прийти к врачу-инфекционисту в Центр СПИДа и попросить поменять схему терапии. Дело в том, что существуют определенные клинические рекомендации, которые объясняют, с каких схем на какие допустимо переходить. Подбор новых препаратов осуществляется индивидуально с учетом утвержденных клинических рекомендаций и результатов анализов пациента.

– Стало ли общество терпимее к людям с ВИЧ?

– Отношение людей к тем, кто живет с ВИЧ, меняется. Во многом общество стало более терпимым, это стало возможно благодаря адекватной социальной рекламе, рассказам о заболевании в фильмах, знаменитостях, которые транслируют адекватное отношение к теме ВИЧ.

Например, в прошлом году на слет для детей с ВИЧ, который проводит Благотворительный фонд Светланы Изамбаевой, приезжал звезда «Нулевого пациента» Аскар Ильясов – он сыграл врача, который первым выявил эпидемию ВИЧ в детской больнице. Актер провел с ребятами на форуме два дня и, возможно, приедет и в этом году.

– Можно ли сказать, что люди с ВИЧ перестали стесняться диагноза?

– В России все еще существует стигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ, - играет роль консервативность общества. Молодое поколение проще относится к вирусу, а вот старшее хорошо помнит заголовки газет пару десятков лет назад, которые кричали о том, что СПИД – чума 20 века, что СПИДом болеют только определенные группы населения (потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работники). Это не дает многим людям относиться к ВИЧ спокойно, причем, чаще всего, их страхи не имеют под собой объективной основы, ведь даже если они и были актуальны когда-то, то с тех пор стратегия и тактика лечения серьезно изменились.

Конечно, играет роль и низкая информированность общества о путях передачи ВИЧ. Люди не знают о том, как передается вирус, не знают, что бОльшая часть людей, получивших вирус ВИЧ, ведет абсолютно обычную социальную жизнь – имеет семью, детей и работу. Общество не интересуется подобными темами. А зря, ведь это может коснуться каждого, а элементарные знания и правила позволяют сохранить здоровье.

– Нуждаются ли люди с ВИЧ в психологической поддержке?

– Да, к сожалению, стигма еще есть, поэтому поддержка очень важна. Нужны группы поддержки, которые позволяют посмотреть на ситуацию шире, принять себя и свой диагноз. Конечно, каждый сам решает, готов ли он туда ходить, ведь многие настолько боятся, что кто-то узнает про их ВИЧ и осудит, отвергнет, что избегают любых разговоров об этом, лишь бы не показать свою уязвимость.

В рамках приема мы стараемся оказывать максимальную психологическую поддержку, в нашем Центре работают психологи и равные консультанты – это люди, которые давно живут с вирусом иммунодефицита, принимают АРВ-терапию, и могут ответить на интересующие человека вопросы. Зачастую такое общение оказывает целительный эффект.

– Что делать обычному человеку, чтобы не инфицироваться ВИЧ?

– Самый часто встречающийся путь передачи – половой, он возможен при любых видах сексуальных контактов, поэтому важно всегда использовать презерватив, даже при оральном сексе. Важно заботиться о здоровье и не стесняться сдавать анализы вместе с партнером на ВИЧ и гепатиты, если вы решите отказаться от использования контрацепции.

Еще один способ передачи – через кровь, поэтому любые инъекции, например, в медицинских центрах, должны проводиться исключительно одноразовыми инструментами.

Третий путь передачи – от матери ребенку, поэтому в период беременности важно сдавать анализ на ВИЧ. Существует такое понятие, как серонегативное окно, когда вирус уже попал в кровь, но его еще нельзя обнаружить. Этот период может длиться от двух недель до трех месяцев, поэтому важно обследовать не только маму, но и отца ребенка. Если ВИЧ обнаружили, то нужно сразу начинать принимать АРВТ, в идеале начать принимать их до зачатия или сразу, как стало известно о наличии вируса. Препараты снижают риск передачи с 30 до 1-2%.

В России около 1% населения живет с ВИЧ. Это значит, что из сотни ваших знакомых кто-то точно имеет этот статус, и боится рассказать об этом. Если вдруг вы узнаете, что у кого-то из близких есть ВИЧ, поддержите его. Знайте: вирус иммунодефицита не передается в быту, поэтому смело обнимите его, ведь он сейчас как никогда нуждается в вашем принятии и поддержке.