Весила 42 кг, терпела травлю и лечилась 3 года: певица Перукуа рассказала о диагностированной анорексии

Австралийская певица Перукуа рассказал о борьбе с анорексией. Диагноз ей поставили в 15 лет, и ей потребовался не один год, чтобы справиться с проблемой. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

По признанию артистки, которая сейчас живет в России, все началось с операции, которую она перенесла в подростковом возрасте.

«Я пережила тяжелую операцию, в ходе которой мне в 11 лет отрезали обе ноги, повернули их вокруг оси и пришили заново. Так мне пытались «вылечить» врожденную дисплазию бедер, которая в нашей семье передается по материнской линии. Из-за этой операции я всю жизнь живу с болью», - поделилась певица.

Во время реабилитации Перукуа «накачивали» антибиотиками, и она начала стремительно набирать вес. Особенно жировые отложения были заметны в области живота. Над этим довольно обидно шутили ее родственники, а также сверстники. Девушка не смогла терпеть травлю, поэтому решила худеть.

«Я решила доказать, что могу быть красивой. Для этого нужно было похудеть. Изводила себя диетами и аэробикой, причем мне стали делать комплименты. Только мама в какой-то момент поняла, что это серьезная проблема, и отвела меня к доктору. К тому времени я ела в день одно яблоко и сэндвич», - рассказала певица.

В итоге Перукуа похудела до 42 килограммов при росте 160 сантиметров. Тогда она осознавала свою проблему, но уже не могла остановиться. Постепенно анорексия перешла в булимию.

«Доктор, увидев меня, был шокирован. Я-то осознавала, что дела плохи: у меня пропали месячные, но остановиться в погоне за «красотой» не могла. Когда врач сказал, что это большая проблема, меня как будто вывели на свет. Я поняла, что не могу это скрывать, и что-то нужно делать. Постепенно стала есть больше. Но пища вызывала чувство вины, ощущение, что теряю контроль, не справляюсь. Страх, что опять наберу вес», - призналась вокалистка.

Справиться с проблемой Перукуа смогла только к 18-ти годам. После этого с РПП она больше не сталкивалась. Сейчас у нее у самой есть дочь, но она не интересуется экстремальными диетами, что радует ее звездную мать.

Полное интервью с певицей Перукуа читайте на сайте «Страсти».