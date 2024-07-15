«Пища вызывала чувство вины»: австралийская певица Перукуа об анорексии, операции и жизни в России
© Личный архив Перукуа
Расстройства пищевого поведения (РПП) – одна из серьезных проблем современного общества, с которой сталкиваются миллионы людей. Часто диагноз ставят в подростковом возрасте, когда человек особо восприимчив к мнению окружающих. Один едкий комментарий от одноклассника о лишнем весе способен серьезно повлиять на жизнь и заставить возненавидеть свое тело. Среди тех, кто боролся с анорексией и булимией, немало звезд. Они раскрывают свои истории, тем самым давая понять, что справиться с болезнью можно, хоть и непросто.
Поделиться подробностями своей непростой жизни решила и австралийская певица Перукуа, выступающая в жанре World Music. В 15 лет ей диагностировали анорексию, а после и булимию. Но артистка смогла вылечиться. Сейчас она живет в России и является автором и ведущей тренингов по саморазвитию. Портал «Страсти» узнал у Перукуа о ее борьбе с РПП, реакции родных, восстановлении и переезде в РФ.
— Перукуа, диагноз «анорексия» вам поставили в 15 лет. Но наверняка вы не сразу обратились к врачу с проблемой. Расскажите, с чего все началось и когда?
— Я пережила тяжелую операцию, в ходе которой мне в 11 лет отрезали обе ноги, повернули их вокруг оси и пришили заново. Так мне пытались «вылечить» врожденную дисплазию бедер, которая в нашей семье передается по материнской линии. Из-за этой операции я всю жизнь живу с болью. Но это было не единственное ее последствие.
Во время реабилитации меня «накачивали» антибиотиками. Они разрушили микрофлору кишечника, но кто об этом думал в 1981 году? После вмешательства мое пищеварение ухудшилось, и я набрала небольшой вес. Жировые отложения особенно были заметны в области живота. Этого было достаточно, чтобы братья просто изводили меня своим «юмором». «Прилетало» и от отчима, и от мамы. Они говорили, что я похожа на слоненка и тому подобное. Да и в школе после операции часто подвергалась хейту.
Я решила доказать, что могу быть красивой. Для этого нужно было похудеть. Изводила себя диетами и аэробикой, причем мне стали делать комплименты. Только мама в какой-то момент поняла, что это серьезная проблема, и отвела меня к доктору. К тому времени я ела в день одно яблоко и сэндвич.
— Какой у вас был минимальный вес?
— 42 килограмма при росте 160 сантиметров.
— Приходилось ли вам обманывать близких, что вы едите? Долго ли они не замечали проблему?
— У моей мамы 4 детей, я была младшей. Внимания нам уделялось немного. Она больше была сосредоточена на своем втором муже. Только когда я совсем похудела, она заметила проблему.
— Как анорексия перетекла в булимию?
— Доктор, увидев меня, был шокирован. Я-то осознавала, что дела плохи: у меня пропали месячные, но остановиться в погоне за «красотой» не могла. Когда врач сказал, что это большая проблема, меня как будто вывели на свет. Я поняла, что не могу это скрывать, и что-то нужно делать.
Постепенно стала есть больше. Но пища вызывала чувство вины, ощущение, что теряю контроль, не справляюсь. Страх, что опять наберу вес. В результате в 15 лет я скатилась в булимию.
— Как отреагировали родители, когда узнали, что у вас анорексия и булимия?
— Особенно никак. Мама была рада, что я ем. В этот период она продавала дом, и в скором времени, с 15 лет, я начала жить одна.
— Как проходило лечение? Сколько пришлось восстанавливаться?
— Процесс был длительным. Иногда кажется, что я до сих пор восстанавливаюсь. Но в целом, думаю, что уже к 18 годам вышла из этой проблемы.
— Сейчас среди молодых и некоторых пожилых людей популярно вегетарианство и веганство. Поддерживаете ли вы эти образы жизни? Могут ли они быть опасны?
— Вегетарианство и веганство могут быть отличным решение на определенный жизненный период. Это великолепный способ почистить организм. Конечно, если практиковать годами или даже десятилетиями, то могут возникнуть гормональные проблемы. Я была вегетарианкой 17 лет. И вообще, наверное, перепробовала все существующие диеты и принципы питания.
— Какую безопасную диету рекомендовали бы лично вы?
— Сейчас мой базовый подход — выбор экологически чистой продукции. Сегодня в России это не составляет трудности. Даже в Подмосковье появилось несколько ферм, где можно купить любые экологически чистые продукты, которые подходят абсолютно всем людям, в то числе вегетарианцам. Не думаю, что есть какая-то уникальная правильная диета, которая подходит всем. Да, существует целый ряд продуктов, рекомендованных многими специалистами по долголетию и качеству жизни, например, оливковое масло и авокадо. Но количество противоречий в сфере питания запредельное. Что точно приносит пользу, так это продукция свежая и органическая. И самое главное — приготовленная и съеденная с любовью и удовольствием!
— У вас есть дочь, которой уже 25 лет. Сталкивалась ли она в подростковом возрасте с анорексией?
— Нет, к счастью, это не ее проблема. Она очень любит еду!
— Поскольку вы сейчас живете в России, встречаете ли вы у российских девушек проблемы, с которыми сталкивались сами?
— Большая часть аудитории, с которой я взаимодействую, — женщины 30+. В этом возрасте другие проблемы.
— А как вам в целом жизнь в России?
— Она очаровывает меня все больше. Я приехала сюда впервые в 2011 году, а живу здесь с 2017. Россия тогда и сейчас — две разные страны.
— К чему пришлось привыкать дольше всего в России?
— Жизнь в квартирах. Я все время жила в частных домах, да и здесь стараюсь не изменять привычке. Но в крупных городах приходится останавливаться в квартирах. А еще погода! В Австралии, Новой Зеландии, США, Европе, Азии она очень отличается от российской.
— После 2022 года поменялось ли как-то ваше мнение о России? Сталкивались ли вы с русофобией?
— Никак не поменялось. Я женщина любви, а не политики. Люди во власти принимают решения, обладая куда большей информацией, чем мы даже можем догадываться. Я не строю из себя диванного эксперта.
— У вас давно не было новых релизов. С чем связан перерыв в творчестве?
— У меня нет перерыва. Но мой новый альбом Altering States, вышедшей в конце прошлого года, не размещен на российских стриминговых площадках. Пару композиций из него я исполню на ближайшем концерте в Кремле с оркестром 2 октября, а также 2 новые песни, которые записала недавно.
Если говорить о моих практиках, то сейчас доступно уже 24 онлайн-курса на самые важные темы для современной женщины.
— Кого из российских исполнителей вы могли бы выделить? Возможно, с кем-то хотели бы спеть дуэтом?
— Выделю, прежде всего, ваших исполнителей и дирижеров классической музыки. Конечно, отмечу маэстро Спивакова. Из популярной музыки мне нравится работа Антона Беляева и его проекты Therr Maitz и LAB, песни Сати Казановой.
— Наш портал называется «Страсти». Что является страстью для вас?
— Жизнь. Я ее очень люблю и ценю. Если в жизни нет страсти, то зачем она?