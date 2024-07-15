«Пища вызывала чувство вины»: австралийская певица Перукуа об анорексии, операции и жизни в России

Расстройства пищевого поведения (РПП) – одна из серьезных проблем современного общества, с которой сталкиваются миллионы людей. Часто диагноз ставят в подростковом возрасте, когда человек особо восприимчив к мнению окружающих. Один едкий комментарий от одноклассника о лишнем весе способен серьезно повлиять на жизнь и заставить возненавидеть свое тело. Среди тех, кто боролся с анорексией и булимией, немало звезд. Они раскрывают свои истории, тем самым давая понять, что справиться с болезнью можно, хоть и непросто.

Поделиться подробностями своей непростой жизни решила и австралийская певица Перукуа, выступающая в жанре World Music. В 15 лет ей диагностировали анорексию, а после и булимию. Но артистка смогла вылечиться. Сейчас она живет в России и является автором и ведущей тренингов по саморазвитию. Портал «Страсти» узнал у Перукуа о ее борьбе с РПП, реакции родных, восстановлении и переезде в РФ.

— Перукуа, диагноз «анорексия» вам поставили в 15 лет. Но наверняка вы не сразу обратились к врачу с проблемой. Расскажите, с чего все началось и когда?

— Я пережила тяжелую операцию, в ходе которой мне в 11 лет отрезали обе ноги, повернули их вокруг оси и пришили заново. Так мне пытались «вылечить» врожденную дисплазию бедер, которая в нашей семье передается по материнской линии. Из-за этой операции я всю жизнь живу с болью. Но это было не единственное ее последствие.

Во время реабилитации меня «накачивали» антибиотиками. Они разрушили микрофлору кишечника, но кто об этом думал в 1981 году? После вмешательства мое пищеварение ухудшилось, и я набрала небольшой вес. Жировые отложения особенно были заметны в области живота. Этого было достаточно, чтобы братья просто изводили меня своим «юмором». «Прилетало» и от отчима, и от мамы. Они говорили, что я похожа на слоненка и тому подобное. Да и в школе после операции часто подвергалась хейту.

Я решила доказать, что могу быть красивой. Для этого нужно было похудеть. Изводила себя диетами и аэробикой, причем мне стали делать комплименты. Только мама в какой-то момент поняла, что это серьезная проблема, и отвела меня к доктору. К тому времени я ела в день одно яблоко и сэндвич.

— Какой у вас был минимальный вес?

— 42 килограмма при росте 160 сантиметров.

— Приходилось ли вам обманывать близких, что вы едите? Долго ли они не замечали проблему?

— У моей мамы 4 детей, я была младшей. Внимания нам уделялось немного. Она больше была сосредоточена на своем втором муже. Только когда я совсем похудела, она заметила проблему.

— Как анорексия перетекла в булимию?

— Доктор, увидев меня, был шокирован. Я-то осознавала, что дела плохи: у меня пропали месячные, но остановиться в погоне за «красотой» не могла. Когда врач сказал, что это большая проблема, меня как будто вывели на свет. Я поняла, что не могу это скрывать, и что-то нужно делать.

Постепенно стала есть больше. Но пища вызывала чувство вины, ощущение, что теряю контроль, не справляюсь. Страх, что опять наберу вес. В результате в 15 лет я скатилась в булимию.

— Как отреагировали родители, когда узнали, что у вас анорексия и булимия?

— Особенно никак. Мама была рада, что я ем. В этот период она продавала дом, и в скором времени, с 15 лет, я начала жить одна.