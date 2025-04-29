«Вероятность смерти на Эвересте почти 100%»: чем покорение новой вершины может обернуться для Виктории Бони

Блогерша Виктория Боня столкнулась с проблемами со здоровьем во время восхождения на Эверест. У телеведущей появились симптомы горной болезни, и из-за того, что лучше ей не становилось, пришлось экстренно доставить ее в госпиталь на вертолете. Эксперт по выживанию Михаил Ярин в беседе с порталом «Страсти» сообщил, какими неприятными последствиями может обернуться этот поход Виктории.

По словам специалиста, Эверест — одна из самых опасных и непредсказуемых гор. Постоянно во время ее покорения альпинисты умирают. На это влияют разные факторы. В том числе горная болезнь.

«Считайте, что вероятность смерти на Эвересте почти 100%. Эверест такая гора, откуда очень много живыми не вернулись. Большая высота, человек не восстанавливается, тратит силы, холод, ветер, возможны ледовые обвалы, снежные лавины и полный набор приключений. От горной болезни я не слышал, чтобы умирали, но это очень неприятная вещь. Непосредственно от горной болезни умереть нельзя, но от совокупности факторов вполне вероятно. Можно не контролировать свои действия, сорваться. Может быть отек мозга. Все, что угодно», - сообщил Ярин.

Тем не менее, эксперт по выживанию похвалил Боню за то, что она решилась на это восхождение и приняла верное решение спуститься вниз, когда ей стало плохо, а не геройствовать. Михаил считает, что, как только блогерша восстановится, она сможет вновь попытаться исполнить свою мечту.

«Виктория умница, что ушла. Насколько я знаю, для совершения своих восхождений, а это ее не первая гора, она пользуется услугами самой лучшей российской компании. Там высокопрофессиональные гиды, они бы ей просто не дали глупость совершить. Кто бы что ни говорил, на Эверест идут сами. Никто никого на вертолете туда не поднимает. И чтобы это сделать, нужно совершить некий шаг над собой. Поэтому она молодец, желаю ей восстановить силы и продолжить начатое в конечном итоге», - поделился специалист.

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