Вернувшийся спустя 5 лет на ТНТ Сергей Светлаков выпустит свой сольный проект

Актер Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет вместе с женой. Он появился на пятилетии и презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER и рассказал, что ждет его поклонников в конце 2023 и начале 2024 года. Как признался сам артист, он, наконец, «вернулся домой» и теперь намерен много работать.

Порталу «Страсти» удалось пообщаться с Сергеем и узнать, над чем он сейчас трудится. И, как оказалось, он готовит большой сольный проект на телеканале ТНТ. Съемки ожидаются уже в октябре этого года.

«Меня пять лет не было в это гнезде. Сейчас я прекрасно себя чувствую, я вернулся домой. А здесь уже есть PREMIER. Пять лет назад, когда я уходил, его еще не было. Классная платформа, разнообразны контент, — поделился Сергей. — Сейчас я сосредоточился на телеканале ТНТ как актер. Готовлю сольник, но пока не могу про это рассказывать. Весь октябрь и ноябрь буду снимать свой собственный продукт».