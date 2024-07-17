«Вернут без рассмотрения заявителю»: юрист высказался об иске маникюрщицы к Алене Водонаевой на 740 тысяч

Некая мастер маникюра из Москвы решила взыскать с журналистки Алены Водонаевой 740 тысяч рублей. Что не поделили между собой женщины, не сообщается. Сайт «Страсти» решил выяснить, какова дальнейшая судьба обращения и что может быть предметом спора, и обратился за комментарием к юристу Денису Хузиахметову.

Иск о взыскании с Водонаевой крупной суммы поступил в арбитражный суд Москвы. По словам юриста, предмет спора в данном случае раскрыть трудно, однако с большей долей вероятности можно утверждать одно — что обращение маникюрщицы даже не будет рассмотрено.