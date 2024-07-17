ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 17 июля 2024, 17:53
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«Вернут без рассмотрения заявителю»: юрист высказался об иске маникюрщицы к Алене Водонаевой на 740 тысяч

Юрист Хузиахметов заявил, что суд не рассмотрит иск к Водонаевой на 740 тысяч .
«Вернут без рассмотрения заявителю»: юрист высказался об иске маникюрщицы к Алене Водонаевой на 740 тысяч

© Starface.ru

Некая мастер маникюра из Москвы решила взыскать с журналистки Алены Водонаевой 740 тысяч рублей. Что не поделили между собой женщины, не сообщается. Сайт «Страсти» решил выяснить, какова дальнейшая судьба обращения и что может быть предметом спора, и обратился за комментарием к юристу Денису Хузиахметову.

Иск о взыскании с Водонаевой крупной суммы поступил в арбитражный суд Москвы. По словам юриста, предмет спора в данном случае раскрыть трудно, однако с большей долей вероятности можно утверждать одно — что обращение маникюрщицы даже не будет рассмотрено.

Поскольку арбитражным судам подсудны только иски, вытекающие из коммерческих споров между юридическими лицами и предпринимателями, считаю, что данное исковое заявление суд даже не примет к производству и вернет без рассмотрения заявителю.

Денис Хузиахметов

Юрист, руководитель Юридической коллегии «Белая сова»

Ранее сайт «Страсти» выяснил, на чем будут ездить бойцы СВО, если у Ивлеевой конфискуют автопарк из-за долга. Вероятность изъятия машин оценил адвокат Ильдар Мухаметзянов.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Артем Хохлов
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