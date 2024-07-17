«Вернут без рассмотрения заявителю»: юрист высказался об иске маникюрщицы к Алене Водонаевой на 740 тысяч
© Starface.ru
Некая мастер маникюра из Москвы решила взыскать с журналистки Алены Водонаевой 740 тысяч рублей. Что не поделили между собой женщины, не сообщается. Сайт «Страсти» решил выяснить, какова дальнейшая судьба обращения и что может быть предметом спора, и обратился за комментарием к юристу Денису Хузиахметову.
Иск о взыскании с Водонаевой крупной суммы поступил в арбитражный суд Москвы. По словам юриста, предмет спора в данном случае раскрыть трудно, однако с большей долей вероятности можно утверждать одно — что обращение маникюрщицы даже не будет рассмотрено.
Поскольку арбитражным судам подсудны только иски, вытекающие из коммерческих споров между юридическими лицами и предпринимателями, считаю, что данное исковое заявление суд даже не примет к производству и вернет без рассмотрения заявителю.
Денис Хузиахметов
Юрист, руководитель Юридической коллегии «Белая сова»
Ранее сайт «Страсти» выяснил, на чем будут ездить бойцы СВО, если у Ивлеевой конфискуют автопарк из-за долга. Вероятность изъятия машин оценил адвокат Ильдар Мухаметзянов.