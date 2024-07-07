«Хорошая вышла комедия»: Стас Барецкий предоставил переписку с Аллой Пугачевой
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Стас Барецкий заявил, что связался с Пугачевой и предоставил с ней переписку. Об этом стало известно «Страстям».
Завладевший замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Грязи Стас Барецкий заявил, что ему удалось связаться с певицей. Артист поделился с журналистами «Страстей» перепиской с Пугачевой, в которой якобы знаменитость угрожает скорой встречей с шоуменом.
«Эх, Стасик. Хорошая вышла комедия. Вернусь в Москву — встретимся», — написано в сообщениях.
Барецкий утверждает, что Пугачева первая вышла с ним на связь.
«Только что мне позвонила Пугачева! Хочет встречи! Забила как в 90-е стрелку! Это была она, сто процентов, я до этого с ней разговаривал», — заявил он.
Напомним, ранее Стас Барецкий несколько раз утверждал, что стал новым владельцем замка в Грязи. Он планировал переоборудовать помещения под крематорий.
Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий объяснил переезд Аллы Пугачевой в дом с охраной в Юрмале.