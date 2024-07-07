«Хорошая вышла комедия»: Стас Барецкий предоставил переписку с Аллой Пугачевой

Барецкий утверждает, что Пугачева первая вышла с ним на связь.

«Только что мне позвонила Пугачева! Хочет встречи! Забила как в 90-е стрелку! Это была она, сто процентов, я до этого с ней разговаривал», — заявил он.

Напомним, ранее Стас Барецкий несколько раз утверждал, что стал новым владельцем замка в Грязи. Он планировал переоборудовать помещения под крематорий.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий объяснил переезд Аллы Пугачевой в дом с охраной в Юрмале.