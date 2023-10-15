Величие и роскошь: 5 отелей мира, где можно ощутить себя по-королевски

Чтобы жить по-королевски, не нужен титул. Двери огромных дворцов и средневековых замков открыты для всех желающих. Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru рассказал порталу «Страсти» о гостиницах, где можно почувствовать себя монаршей особой.

Hassler Roma, Рим, Италия

Эту гостиницу в Вечном городе выбирали сотни известных гостей. Князь Монако III и Грейс Келли провели здесь несколько дней своего медового месяца. А король Швеции Карл XVI Густав был настолько восхищен местными десертами, что пригласил повара-кондитера из Hassler погостить в свою стокгольмскую резиденцию!

Отель находится на вершине Испанской лестницы, на фоне которой Одри Хепбёрн ела мороженое в фильме «Римские каникулы».

Le Meurice, Париж, Франция

В этом здании XVIII века творилась история. Именно здесь первый и единственный король Черногории Никола I Петрович пережидал период политической нестабильности в родной стране, Сальвадор Дали искал вдохновения для сюрреалистичных полотен, а Пабло Пикассо праздновал свадьбу.

«Особенно по-королевски ощущают себя туристы, бронирующие пентхаус люкс Belle Etoile с террасой на седьмом этаже. В похожем на Версаль номере площадью 500 м² (это как 10 двухкомнатных квартир) гостей ждут высокие потолки, люстры из хрусталя и просторная терраса с видом на Эйфелеву башню», - подчеркивают эксперты.

При отеле открыт мишленовский ресторан Alain Ducasse, где работает «лучший кондитер в мире». Бронировать столик нужно хотя бы за месяц — с улицы туда не попадёшь.

Tivoli Palacio de Seteais Sintra Hotel, Синтра, Португалия

Летняя резиденция португальской королевской семьи превратилась в небольшой бутик-отель в 1955 году. В гостинице царит изысканная атмосфера: в вестибюле разносятся звуки старинного рояля, а по ухоженным зелёным садам гуляют павлины.

Восстановить силы и отдохнуть в романтичных номерах с видом на горный хребет Синтра приезжали король Виллем-Александр и королева Максима из Нидерландов, президент Ричард Никсон, звезда «Шербурских зонтиков» Катрин Денёв, солист The Rolling Stones Мик Джаггер и другие знаменитости.

Ashford Castle, Конг, Ирландия

Попробовать забавы, популярные среди знати, можно в стенах ирландского замка XIII века Ashford Castle на берегу озера Лох-Корриб. Для постояльцев это уникальный шанс освоить охоту с ловчими птицами — соколом, совой и канюком. Здесь же можно пострелять из лука и порыбачить. Кстати, озеро Лох-Корриб — лучшее место для ловли лосося в Европе.

В номерах, декорированных картинами средневековых живописцев и рыцарскими доспехами, в разное время останавливались принц Эдвард, герцог Эдинбургский, президент Рональд Рейган, князь Монако Ренье III с супругой Грейс Келли, Джон Леннон и Брэд Питт.

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