Как в кино: прогулка по местам из культовых турецких сериалов. Часть 1

Если вы с замиранием сердца наблюдаете за запутанными отношениями Серкана Болата с Эдой Йылдыз или мечтаете встретить кого-то похожего на Бурака Озчивит, предлагаем приблизиться к любимым героям во время следующего отпуска в Турции. Коллеги из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали порталу «Страсти», где можно воссоздать кадры из сериалов, чтобы ненадолго почувствовать себя главной героиней.

«Постучись в мою дверь» в Стамбуле

По словам специалистов, создатели сериала щедро поделились с поклонниками точными адресами большинства мест, которые можно увидеть в фильме. Например, вы без труда найдёте дом Серкана в деловом центре Стамбула (адрес Iyiniyet Sk. 5) и дом Эды (Direkli Sk. 28), а также офис компании Art Life (Mashattan Sitesi, Anka Sk.).

Поклонники сериала наверняка захотят посмотреть и на магазин тёти Эды — представьте себе, это не кинолокация, а реально работающая цветочная лавка. Магазинчик находится в одном из районов Стамбула на азиатской стороне. Сперва придётся проплыть на пароме до остановки Kuzguncuk, а дальше дойти до дома 132 по Icadiye Cd.

«Чёрная любовь» на Босфоре

Основная часть съёмок сериала, который одним из первых покорил сердца российских зрителей, проходила в Стамбуле. Многие локации вы узнаете и без подсказки, например, подвесной мост Султана Мехмеда Фатиха через Босфор, который засветился на многих кадрах «Чёрной любви». Недалеко от него находится Стамбульский государственный университет, рядом с которым тоже снято немало сцен.

А в кафе Otantik, где проходили свидания Кемаля и Нихан, любой желающий может зайти выпить кофе или перекусить. Оно находится недалеко от Галатской башни по адресу Camekan Sk. No:4 и работает с 14:00 до 22:00.

«Ветреный» в Мидьяте

Декорациями для съёмок сериала про непростые отношения Рейян Шадоглу и Мирана Асланбея стал древний город Мидьят на юго-востоке Турции. Из Стамбула туда можно долететь на самолёте за четыре часа.

«Когда будете на месте, отыщите особняк Umut Konagi — вы его сразу узнаете, ведь именно тут по сюжету жила семья Шадоглу. Основные сцены снимали прямо в помещениях, а во дворе проходила свадьба главных героев. Кстати, в этом же особняке снимали в начале двухтысячных ещё один турецкий сериал «Сыла. Возвращение домой», - рассказывают в OneTwoTrip.

Если хотите сделать эффектный кадр на фоне красивого старинного моста, где в финале третьего сезона Рейян и Миран бросаются в воду, вам придётся проехать более 100 км от Мидьята в провинцию Диярбекир. Мост называется Малабади, он был в VII веке и сегодня входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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