«Ведущий старой школы, которая уходит из эфира»: Сергей Соседов поделился мнением об Александре Гордоне

Критик Сергей Соседов рассказал о своем отношении к ведущему Александру Гордону. Он признался, что тот всегда ведет себя интеллигентно, просто, спокойно. Комментарий Соседова приводит сайт «Страсти».

Мы узнали, пересекались ли ведущие, а также попросили Сергея поделиться мнением о Гордоне как о коллеге.

«Мы с Александром пересекались на шоу один или два раза. Очень хороший ведущий - интеллигентный, всегда спокойный, выдержанный, авторитетный. Ведёт себя дружелюбно, естественно, просто. Общаясь с ним, складывается впечатление, что вы знакомы с ним много лет. Ведущий старой школы, которая, увы, уходит из теле- и радиоэфира», - сказал Соседов.

О том, как сейчас живет Гордон, читайте в нашем материале.