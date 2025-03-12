Карьера, скандалы, изнасилование и любовь к студенткам: как сейчас живет Александр Гордон
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Обладатель нескольких премий «ТЭФИ», Александр Гордон знаменит не только как телеведущий. Он реализовался как режиссер, актер и автор книг. В личной жизни телезвезды тоже все бурно: пять браков, четверо детей. Сайт «Страсти» вспомнил основные этапы карьеры и личной жизни Гордона, узнал мнение коллег о нем как о ведущем, выяснил гонорары телезвезды.
Карьера в России и США
Гордон родился в Обнинске Калужской области: мать была медработницей, отец – поэтом и художником. В три года семья переехала в Москву. Отец вскоре ушел из семьи, состоялся как писатель, с сыном не общался до 19 лет.
Воспитанием Александра занимался отчим – Николай Чинин – он появился, когда мальчику было четыре. В детстве будущий ведущий увлекался хоккеем на асфальте, «руководил» кукольным театром, на его представления собирался весь двор.
После школы Гордон поступил в Щукинское училище, учился на актера. По окончании Александр работал в Театре-студии имени Рубена Симонова, преподавал детям актерское мастерство.
В 1989-м эмигрировал в США. Не сразу, но Гордон стал ведущим на русскоязычном канале. До этого работал электриком, готовил пиццу, монтировал кондиционеры. Гордон вернулся в Россию в 1997 году и при этом сохранил американское гражданство.
На родине он ушел в карьеру с головой. Начал с должности корреспондента в программе Игоря Воеводина «Частный случай», затем стал автором и ведущим этой передачи. Потом стал вести «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь».
В паре с ведущим Владимиром Соловьевым с 1998 по 2000 год выпускал общественно-политическое шоу «Процесс». Снял два выпуска собственной программы «Гордон Жуан», но в эфир она не вышла. Гордон перешел на НТВ, где вел программу «Гордон», характеризовал шоу как научно-развлекательное. Снял несколько выпусков программы «Дураки и дороги», в которой обсуждались проблемы дорожного движения в стране. Вел передачу «Стресс» на НТВ.
В 2005 году Гордон вернулся на Первый канал с авторской программой «Гордон 2030», она просуществовала до 2006-го. Затем работал над передачей «Закрытый показ», где обсуждалось новое российское кино. Она выходила с 2007 по 2013 год, возобновилась в 2021-м.
В течение двух лет выходила его программа «Гордон Кихот». Потом начался проект «Гордон в засаде» на канале «Охота и рыбалка». Были и другие программы: «Наука о душе», «Гражданин Гордон», «За и против».
В 2013 году Гордон все больше фокусируется на семейных проблемах, начал вести передачу «Она и мы». Этот проект перерос в «Мужское и женское», а соведущей Александра стала Юлия Барановская.
Гордон снялся в фильмах «Generation П», «Умник», «Физрук», «Дядя Саша» и других. В качестве режиссера снял проекты «Пастух своих коров» и «Огни притона» - обе по книге Гарри Гордона – отца телеведущего.
За карьеру Гордон не раз становился лауреатом премии «ТЭФИ». Четыре статуэтки получил за шоу «Закрытый показ», две – за лучшего ведущего.
Личная жизнь: пять браков, четверо детей
Личная жизнь 61-летнего ведущего все годы являлась объектом пристального внимания. Первый брак Гордона случился, когда он был еще студентом. Женой Александра стала учащаяся факультета журналистики Литературного института Мария Бердникова. У пары родилась дочь, а когда семьей они переехали в США, там союз поломался. Первый брак Гордона продлился 8 лет. Ведущий в итоге вернулся в Россию, Мария с дочерью Анной остались в Штатах.
Второй женой Гордона стала Катя Подлипчук – известная сегодня как юрист Катя Гордон. Будущие супруги познакомились, когда ему было 36, ей – 20. В 2000 году возлюбленные поженились. Супруги разошлись спустя шесть лет – невестку не взлюбил отец Гордона, затем и сам Александр встал на его сторону.
Для следующего брака Гордон снова выбрал студентку. 47-летний телеведущий связал себя узами с 18-летней Ниной Щипиловой. Спустя два года девушка подала на развод, причиной стала измена Александра, в результате которой у ведущего родилась внебрачная дочь. Он признал ребенка, но жениться на матери девочки не стал.
Четвертой женой Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева. Между супругами была почти 30-летняя разница в возрасте. В браке родились двое сыновей – Александр и Федор. В 2020 году Нозанин подала на развод.
В 2022 году Гордон снова женился: в свои 58 он выбрал 20-летнюю арфистку Софию Каландадзе. Родители девушки долго не принимали выбор дочери, но в итоге смирились. Пара обвенчалась, церемония прошла в Суздале.
Браки и разводы, рождение детей, и вроде бы ничего удивительного, если бы 4 марта 2024 года в Сеть не попал рассказ девушки, которая утверждала, что Гордон изнасиловал ее в возрасте 17 лет. Россиянка сама инициировала знакомство с ведущим в 2010 году, переписывалась с ним, а потом договорилась о встрече. Гордон якобы пригласил девушку к себе, предложил алкоголь. Вскоре она уснула в одной из комнат, а проснулась от поцелуев ведущего – девушка призналась, что до него не имела опыта близкого общения с мужчинами. Этот случай оказался травматичным для нее и серьезно повлиял на дальнейшие отношения. Гордон не комментировал случившееся, а его бывшая жена Екатерина Гордон рассказала: девушки вешались мужчине на шею, когда он был немного пьян. Она уверена: заявившая об изнасиловании врет.
В возбуждении уголовного дела откажут: почему Гордону ничего не грозит
Юрист Евгений Москвин прокомментировал сайту «Страсти», что может грозить ведущему после обнародования информации об изнасиловании, которое якобы имело место в 2010 году. Эксперт объяснил: в данном случае должны применяться законы, действовавшие на тот момент. Изнасилование считалось тяжким преступлением, за него предусматривалось наказание до 15 лет лишения свободы. Однако срок давности составлял 10 лет, а значит в возбуждении уголовного дела откажут – прошло пятнадцать.
«Очень интересная позиция - заявлять о преступлении спустя 15 лет, но давайте разберемся в ситуации. Статьей 9 УК РФ определено, что мы должны применять при расследовании преступлений действовавшее в момент совершения преступления законодательство. Следовательно, мы должны применять законы, действовавшие в 2010 году.
Статьей 131 УК РФ изнасилование определено как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В рассматриваемой ситуации квалификация деяния с учетом того, что потерпевшей было 17 лет, будет по части 3 статьи 131 УК РФ - максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Однако любое преступление должно быть доказано. Изъята одежда, осуществлено медицинское освидетельствование, назначены биологические экспертизы. Как это все возможно провести спустя 15 лет? Но даже если потерпевшая напишет заявление и каким-то невообразимым образом сможет доказать вину Гордона (в чем я очень сильно сомневаюсь), то автоматически последует постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
В 2010 году изнасилование относилось к категории тяжких преступлений, и срок давности по нему составляет всего 10 лет. Соответственно, если преступление было совершено в 2010 году, а сейчас уже 2025 год, то надо было обращаться с заявлением в органы в 2020 году», - сказал эксперт.
Евгений Москвин
Юрист
Москвин считает, что в ситуации с обвинением в изнасиловании следовало бы привлечь к ответственности девушку и тот источник, который разместил соответствующую информацию.
«Я бы рассмотрел возможность привлечения заявительницы и портала, который опубликовал ее заявление, к ответственности по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ - клевета, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», - заключил юрист.
Евгений Москвин
Юрист
«Странно, что девушка сама приходила к нему домой»
Адвокат Тимур Харди рассказал, что может сделать девушка, если изнасилование, действительно, имело место быть, но срок давности прошел. По словам эксперта, для возбуждения уголовного дела в таком случае должны быть доказательства: могут учитываться появление ребенка, переписки, показания свидетелей.
«Если срок давности для привлечения к уголовной ответственности за изнасилование вышел, то уголовное дело не откроют. Напомню, срок давности по таким делам давности 10 и 15 лет (завит от того, были отягчающие обстоятельства или нет).
Однако, даже если срок давности еще не вышел, если у вас нет доказательной базы, дело будет открыть довольно сложно.
Тем не менее изнасилование можно доказать и спустя многие годы, если есть доказательства: в результате родился ребенок, есть переписка, свидетели и тд. Уголовное дело может и заведут, но наказания не последует из-за истечения сроков давности», - сказал Харди.
Тимур Харди
Адвокат
Адвокат предупредил: если девушка оклеветала ведущего, ей грозит наказание по статье о клевете.
«Если в изнасиловании обвиняется известный человек, то, как минимум, это удар по его репутации. И обвиняя его в изнасиловании, помните, что он вас может привлечь к ответственности за клевету и будьте готовы к самозащите. За клевету, то есть за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство человека и подрывают его репутацию, можно привлечь к ответственности (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). Наказание предусмотрено:
- В виде штрафа в размере до 500 т рублей;
- В размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;
- Обязательными работами на срок до 160 часов.
Что касается обвинений в изнасиловании известного телеведущего, очень странно, что девушка после насилия сама регулярно приходила к нему домой. Для чего? Могу ошибаться, но история больше похожа на хайп с ее стороны. Возможно, флешмобы в соцсетях, ставшие популярными, преподнесут нам множество таких историй», - заключил Харди.
Тимур Харди
Адвокат
«Ведущий старой школы, которая уходит из эфира»: Сергей Соседов о коллеге
Мы поинтересовались у критика Сергея Соседова, что он думает о коллеге. По словам журналиста, он пересекался с Гордоном на шоу один-два раза, ведущий вел себя просто и общался дружелюбно.
«Мы с Александром пересекались на шоу один или два раза. Очень хороший ведущий - интеллигентный, всегда спокойный, выдержанный, авторитетный. Ведёт себя дружелюбно, естественно, просто. Общаясь с ним, складывается впечатление, что вы знакомы с ним много лет. Ведущий старой школы, которая, увы, уходит из теле- и радиоэфира», - сказал Соседов.
«Ведет корпоративы редко»: продюсер Сергей Дворцов о гонорарах Гордона
Помимо работы на ТВ, Гордон ведет корпоративы, правда, крайне редко. Гонорар за мероприятие составляет от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
«Конечно, он ведет корпоративы, но очень редко, от слова совсем. Гонорар у него составляет от 700 тысяч до 1,5-1,7 млн рублей. Соответственно скандал, когда девушка обвинила его в изнасиловании, поможет создать определенную славу, популярность, но не уверен, что это повлияет на гонорар. Единственное, есть заказчики, которые следят за новостями вокруг той или иной звезды, делают определенные выводы: приглашать - не приглашать, урезать - не урезать и соответственно вообще в черный список ставить или нет. В его случае двоякая ситуация: могут где-то в черный список уже внести, потому что все-таки грязь, изнасилование девушки, или, соответственно, могут обратить внимание на то, что он «выстрелил» в плане прессы и пригласить за хорошую цену», - рассказал Дворцов.
«Публичные личности должны нести ответственность за свои действия»: психолог Жданова об обвинениях Гордона в изнасиловании
Практикующий психолог, педагог, консультант, преподаватель театральных дисциплин Юлия Жданова прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес ведущего, а также объяснила, почему девушки выбирают его в качестве партнера.
«Ситуация с Александром Гордоном действительно вызывает широкий резонанс и множество вопросов. Как преподаватель театральных дисциплин и практикующий психолог, я часто сталкиваюсь с тем, что личная жизнь публичных людей становится объектом внимания и обсуждений. Важно понимать, что за каждой такой новостью стоят человеческие судьбы и эмоции.
Александр Гордон — это фигура, которая на протяжении многих лет привлекает зрителей своей харизмой и откровенностью. Его карьера — от театральной деятельности до телевидения — демонстрирует, как личность может влиять на восприятие публики. Сегодня Гордон продолжает оставаться на плаву, недавно анонсировав возвращение своего проекта «Закрытый показ» на Первый канал, где он будет обсуждать новые фильмы и делиться впечатлениями. Это говорит о том, что, несмотря на скандалы, он остается интересным и востребованным ведущим.
Отношения с отцом для Гордона имеют особое значение. Его отец, Гарри Гордон, рано ушел из семьи, что оставило глубокий след в душе Александра. Он рос с отчимом, который заменил ему отца, и такая динамика часто приводит к желанию понять и восстановить утраченные связи. Став режиссёром и адаптируя литературные произведения своего отца для кино, Гордон, возможно, ищет способ выразить свою любовь и уважение к родителю, сыгравшему значительную роль в его жизни», - поделилась эксперт.
«Что касается выбора спутниц, здесь играет роль не только личный опыт, но и тот образ, который он создал на экране. Мужчины, обладающие харизмой и уверенностью, обычно привлекают женщин. Однако в случае Гордона, можно отметить, что его привлекательность не зависит от традиционных критериев — бытует мнение, что он не проявляет заботливости и не отличается щедростью и что не маловажно не надежен как партнер в личных отношениях, что не раз доказывал. Тем не менее, многие девушки находят в нем интерес, поскольку он умеет поддерживать увлекательную беседу, обладает обаянием и страстью к жизни и творчеству. Это сочетание делает его привлекательным для определенного круга женщин, которые ищут нечто большее, чем просто внешность или материальные блага. Так же следует учитывать тот факт, что некоторые женщины травмированы психологически с детского возраста и они подсознательно ищут потенциально проблемные отношения с мужчинами», - рассказала эксперт.
Юлия Жданова
Практикующий психолог, педагог, консультант, преподаватель театральных дисциплин
Однако его публичная жизнь и недавние обвинения в серьезных преступлениях поднимают важные вопросы о границах, уважении и последствиях действий, говорит психолог. Важно помнить, что жертвы насилия должны быть услышаны и поддержаны. В своей практике она сталкивалась с тем, как травмы, полученные в результате насильственных действий, могут оставлять глубокие шрамы на психике людей. Таким образом, обвинения против Гордона — это не просто новость, а реальная проблема, требующая обсуждения и понимания.
«Обвиняемые также имеют право на защиту и справедливость. Это сложный вопрос, который требует беспристрастного расследования и внимательного подхода со стороны общества и медиа. Надеюсь, что эта ситуация станет началом более глубокого обсуждения о том, как мы можем поддерживать жертв насилия и как публичные личности должны нести ответственность за свои действия», - заключила Жданова.