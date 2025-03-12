Карьера, скандалы, изнасилование и любовь к студенткам: как сейчас живет Александр Гордон

Обладатель нескольких премий «ТЭФИ», Александр Гордон знаменит не только как телеведущий. Он реализовался как режиссер, актер и автор книг. В личной жизни телезвезды тоже все бурно: пять браков, четверо детей. Сайт «Страсти» вспомнил основные этапы карьеры и личной жизни Гордона, узнал мнение коллег о нем как о ведущем, выяснил гонорары телезвезды.

Карьера в России и США

Гордон родился в Обнинске Калужской области: мать была медработницей, отец – поэтом и художником. В три года семья переехала в Москву. Отец вскоре ушел из семьи, состоялся как писатель, с сыном не общался до 19 лет.

Воспитанием Александра занимался отчим – Николай Чинин – он появился, когда мальчику было четыре. В детстве будущий ведущий увлекался хоккеем на асфальте, «руководил» кукольным театром, на его представления собирался весь двор.

После школы Гордон поступил в Щукинское училище, учился на актера. По окончании Александр работал в Театре-студии имени Рубена Симонова, преподавал детям актерское мастерство.

В 1989-м эмигрировал в США. Не сразу, но Гордон стал ведущим на русскоязычном канале. До этого работал электриком, готовил пиццу, монтировал кондиционеры. Гордон вернулся в Россию в 1997 году и при этом сохранил американское гражданство.