Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров высказался о возможных победителях 4 сезона

Совсем скоро на телеканале НТВ состоится финал одного из самых рейтинговых шоу на отечественном телевидении. «Маска» уже четыре года погружает зрителей в фантастический мир, в котором присутствуют яркие герои, много музыки и юмора. Через две недели поклонники проекта узнают имя победителя этого года, и уже сейчас в Сети делают ставки, кто же в этот раз займет пьедестал. Портал «Страсти» решил поговорить с бессменным ведущим программы Вячеславом Макаровым и узнать у него о фаворитах четвертого сезона.

Экс-участник КВН все эти годы является неотъемлемой частью «Маски» и знает всю закулисную историю. Однако шоу настолько секретное, что до финала практически невозможно узнать, кто скрывается за тем или иным персонажем. По словам Вячеслава, в этом году действительно много интересных участников, и каждый из них достоин финала. Но, как показывает практика, победа – далеко не залог любви зрителей. Бывали случаи, когда артист покидал проект еще до последнего выпуска, а запоминался он гораздо сильнее фанатам, чем тот, кто снял маску последним.

«Я не хочу делать ставок и предположений, потому что все маски достойны быть в финале, все очень хорошо себя проявили. И как показывает практика, не всегда победа в шоу или проход в финал дают большУю любовь зрителя. Очень часто те, кто не доходят до финала завоевывают бОльшую любовь аудитории и приобретают бОльшую популярность, чем те, которые проходят в финал. Поэтому это непредсказуемо. Это то, что предначертано судьбой, как бы громко это не звучало», - поделился Вячеслав.

Напомним, что сам Макаров тоже однажды принимал участие, но только в другом проекте – «Маска. Танцы». Там ему достался костюм Пугало.

«Это добрый, абсолютно инфантильный, открытый этому миру, ничего не боящийся, ничего не стесняющийся и в меру интеллигентный ребенок, который верит в самое лучшее. И в самые светлые и добрые поступки. Поэтому мне кажется, что образ абсолютно сошелся, и я наделил эту маску какими-то человеческими чертами. Она, действительно, оживала, когда я облачался в нее», - рассказал артист.

Также Вячеслав признался, что он понимает, насколько сложно участникам не выдавать себя перед жюри, ведь попасться можно на любой мелочи. Например, его выдали подсказки. Хотя фанаты после выхода выпуска в эфир сообщили певцу, что сразу узнали его по некоторым характерным для него движениям.

«Я поменял походку, голос, интонации, ответы. Хотя порой хотелось отвечать жюри на какие-то вещи очень саркастично, что я довольно часто делаю в обычной жизни, – этот персонаж не позволял мне этого делать, я постоянно находился в образе. Поэтому, конечно, спалили подсказки», - поделился телеведущий.

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