Ведущая Татьяна Веденеева пожаловалась на журналистов, потерявших ее фото. Об этом стало известно «Страстям».

Татьяна Веденеева стала гостьей шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3. Ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши!» приготовит жареную вермишель с творогом и фруктами. По словам Веденеевой, именно это блюдо ассоциируется у нее с детством.

А вот детских фотографий у знаменитости осталось не так много — всего одна. Семья телеведущей была небогатой, поэтому фотоаппарата у отца Веденеевой не было. Позже один из двух ее детских снимков она передала журналистам, которые так и не вернули реликвию.

«Мне так обидно! У меня было две детские фотографии. Одна из них с моим братом, где он сидел на стульчике, а я стояла рядом. Вторая сделана, когда я шла к кому-то на день рождения. Мне было года 3−4. Там я как француженка: у меня прическа каре, красивое крепдешиновое платье. И эту фотографию я дала кому-то из журналистов, и мне её не вернули, просто потеряли», — рассказала она.

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