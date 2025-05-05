Ведущая шоу «Мы и они» Шахова раскрыла, что иностранцев удивляет в России

Журналистка Мария Шахова ведет шоу про иностранцев в России «Мы и они». Общаясь с гражданами других стран, блогер постепенно для себя поняла, что их больше всего удивляет здесь.

В интервью сайту «Страсти» Шахова заявила, что чаще всего иностранцы не могут изначально привыкнуть к холоду. Те, кто приезжают осенью или зимой, просто не понимают, как можно жить в таких климатических условиях.

«Очень часто иностранцев удивляет холод. Те, кто приезжает к нам в позднее осеннее или зимнее время, ходят и не понимают, как можно жить в таких условиях?» — заявила Мария.

Кроме того, иностранцев немного настораживает неулыбчивость части россиян. Они считывают людей без улыбки, как настроенных агрессивно.

«Дело в том, что люди, когда не знают языка, считывают исключительно невербальные сигналы, а так как мы разговариваем с очень серьезными лицами, даже если говорим о чем-то хорошем, то у иностранцев складывается впечатление, что мы настроены враждебно и постоянно их за что-то ругаем», — рассказала журналистка.

Ранее Шахова раскрыла подробности своей личной жизни. Мария заявила, что хотела бы обзавестись семьей и стать мамой.