Ведущая Сабина Пантус рассказала о поддержке звезд после заболевания раком. Об этом стало известно «Страстям».

Телеведущая и профайлер Сабина Пантус, работавшая на Первом канале, рассказала о звездных коллегах, которые поддержали ее после диагностированного рака миндалин третьей стадии.

По словам знаменитости, руководство канала и те, кто с ней работал, отнеслись с пониманием к ситуации.

«Я не так много работала с ними напрямую, но те, с кем мы были знакомы лично, практически все поддержали. Особенно коллеги с Первого канала. И словами, и материально — они большие молодцы. Ребята, с которыми я работала, Роман Устюжанин и Тимур Еремеев, всегда были рядом. Конечно, не 24/7, но мы регулярно общались, встречались. Руководство канала тоже отнеслось с пониманием. Хотя на тот момент программа уже была закрыта, и я не работала на Первом», — рассказала она.

Полное интервью с Сабиной Пантус о хейтерах, борьбе с болезнью и возвращении на телевидение читайте по ссылке.