«Мы не хотим жалости. Она нам не нужна»: Сабина Пантус рассказала о борьбе с раком, хейте и возвращении на ТВ

Сабина Пантус — известная телеведущая, профайлер и психолог. Многие помнят ее по программе «На самом деле», которая выходила на Первом канале. Однако в 2022 году шоу закрыли, а Сабина пропала с телеэкранов. Позже она объявила о болезни — рак миндалин третьей стадии.

Несмотря на недуг, телеведущая решила открыто бороться с болезнью, о чем регулярно рассказывает в своих соцсетях. «Страсти» поговорили с профайлером о том, как справляться с хейтерами и почему жалость — не самый лучший способ приободрить болеющего человека.

Сабина, помните ли вы тот день, когда вам поставили диагноз? Какие эмоции испытывали, какие мысли посещали вас в тот момент?

Такие мысли… Паника. Вопрос: «За что? Зачем?» Я была на работе, когда получила результаты анализов. Да, этот день я хорошо помню. Конечно, я была в глубочайшем шоке и растерянности. Не знала, что делать. Естественно, были и слёзы, и грусть, и страх.

А через какое время вы приняли решение отбросить эмоции и начать действовать?

Пока я плакала, сразу писала врачу, искала, куда мне обращаться, что делать дальше. Уже записывалась к специалистам, договаривалась, что приеду. У меня моментально появилось понимание: нужно действовать. Когда я проходила обследование и сдавала гистологию, меня осматривал онколог. Он мельком посмотрел моё горло. И когда я позвонила, чтобы узнать, подтвердился ли диагноз, он сказал: «Не теряйте времени. Его у вас нет. Чем быстрее вы начнёте лечение, тем больше шансов выжить». Он же дал мне контакты врача, и я буквально в тот же вечер с ним созвонилась. Мы договорились встретиться через день. То есть, грубо говоря, во вторник я узнала диагноз, а в четверг уже была в больнице.