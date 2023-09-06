«Ведите себя как Швейцария»: 5 золотых правил общения со свекровью

Наладить отношения со свекровью – довольно непростая задача. Далеко не всем женщинам удается понравиться матери мужа и завоевать ее доверие с первого взгляда. Многие тяжело переживают критику и замечания свекрови на протяжении долгих лет и даже десятилетий. Психолог Таня Василькова поделилась с порталом «Страсти» основными правилами общения с «главной женщиной» в жизни супруга.

Свекровь только в качестве гостя

По словам специалиста, для начала – нужно жить отдельно от родителей. Свекровь – только в качестве гостя. Без этого нормальное общение, практически, невозможно. Ведь, как известно, любовь между родителями и детьми крепнет на расстоянии, то же самое и с отношениями невестки и свекрови.

«Совместная со свекровью жизнь превратится в дотошное указывание вам на ваши недостатки и постоянные бытовые конфликты, переходящие на новый уровень с каждым днем» , - напоминает Василькова.

Не жаловаться на супруга

Даже если отношения у вас складываются более, чем доверительные, ни в коем случае не стоит жаловаться свекрови на супруга. Даже если она сделает вид, что встала на вашу сторону, ваши претензии будут копиться у нее в голове, иногда восприниматься как личные оскорбления и в долгосрочной перспективе это не приведет ни к чему хорошему. Старайтесь действовать по принципу: меньше знаешь, крепче спишь. Зачем заставлять свекровь нервничать и переживать?

Всячески показывать, что вы способны позаботиться о ее сыне

Для родителей их дети остаются детьми даже в очень зрелом возрасте, поэтому важно продемонстрировать свекрови, что с вами ее сын окружен заботой и обеспечен всем необходимым. Если вы не вызываете у свекрови уверенности, бытовыми хлопотами заботливость гиперответственной мамы не ограничивается.