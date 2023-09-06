«Ведите себя как Швейцария»: 5 золотых правил общения со свекровью
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Наладить отношения со свекровью – довольно непростая задача. Далеко не всем женщинам удается понравиться матери мужа и завоевать ее доверие с первого взгляда. Многие тяжело переживают критику и замечания свекрови на протяжении долгих лет и даже десятилетий. Психолог Таня Василькова поделилась с порталом «Страсти» основными правилами общения с «главной женщиной» в жизни супруга.
Свекровь только в качестве гостя
По словам специалиста, для начала – нужно жить отдельно от родителей. Свекровь – только в качестве гостя. Без этого нормальное общение, практически, невозможно. Ведь, как известно, любовь между родителями и детьми крепнет на расстоянии, то же самое и с отношениями невестки и свекрови.
«Совместная со свекровью жизнь превратится в дотошное указывание вам на ваши недостатки и постоянные бытовые конфликты, переходящие на новый уровень с каждым днем», - напоминает Василькова.
Не жаловаться на супруга
Даже если отношения у вас складываются более, чем доверительные, ни в коем случае не стоит жаловаться свекрови на супруга. Даже если она сделает вид, что встала на вашу сторону, ваши претензии будут копиться у нее в голове, иногда восприниматься как личные оскорбления и в долгосрочной перспективе это не приведет ни к чему хорошему. Старайтесь действовать по принципу: меньше знаешь, крепче спишь. Зачем заставлять свекровь нервничать и переживать?
Всячески показывать, что вы способны позаботиться о ее сыне
Для родителей их дети остаются детьми даже в очень зрелом возрасте, поэтому важно продемонстрировать свекрови, что с вами ее сын окружен заботой и обеспечен всем необходимым. Если вы не вызываете у свекрови уверенности, бытовыми хлопотами заботливость гиперответственной мамы не ограничивается.
Услуга «будь в курсе обо всем» у таких родителей подключена 24 часа в сутки. И, конечно, со временем выясняется, что он или она совсем тебе не пара, начинается подсчет очков против кандидата, и особо активным и старательным родителям иногда даже удается настолько перетянуть одеяло на себя, что развод становиться неминуем.
Таня Василькова
Психолог
Оберегать границы
Обозначить границы в отношениях с его родителями сложнее. А эта категория вмешательств характеризуется более негативными последствиями. Тещи и свекрови не просто приезжают с визитом, они заявляются с прокурорской проверкой. Поставить их на место трудно, у них есть авторитет и опыт, а наладить с такой мамой отношения приравнивается к личному подвигу.
Поддакивать, но делать по-своему
Если отношения никак не клеятся, и за каждым вашим хорошим поступком прослеживается таинственный намек на негатив, желание подкупить, выслужиться, или просто прослеживаются упорные попытки навязать вам свои установки, то вести себя нужно как Швейцария – поддерживать нейтралитет и все время находиться в боевой готовности. На словах соглашаться со всем, что говорит его мама, поддакивать, мило улыбаться и делать по-своему, в конце концов, это ваша семья.
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