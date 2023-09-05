8 основных принципов заботы о себе при стрессе: советы нейропсихолога Кушалиева
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Стресс – тяжелое испытание для всего организма. Многие попросту игнорируют наличие напряжения в теле и эмоциональное истощение, однако в долгосрочной перспективе подобное отношение к своему здоровью может привести к неблагоприятным последствиям. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева посоветовала нашим читателям несколько практик, которые помогут успокоиться в критических ситуациях.
Пересмотрите свое отношение к стрессу
«Примите установку на рост и начните рассматривать стресс как средство повышения эффективности, а не как сдерживающий фактор. Когнитивная переоценка предполагает изменение нашего отношения к стрессовым факторам», - поясняет специалист.
Вместо того, чтобы воспринимать сложную ситуацию как угрозу, ее можно рассматривать как вызов или возможность учиться и развиваться. Это поможет регулировать эмоциональную реакцию на стресс, снижая его вредное воздействие, что приведет к повышению работоспособности и улучшению самочувствия.
Тишина
Когда мы находимся в стрессовой ситуации, наше внимание быстрее перегружается множеством раздражителей и шумов. Тишина в эти моменты просто необходима, она позволяет мозгу отдохнуть и восстановиться и создает благоприятную среду для улучшения концентрации и ясности мышления. «Мы можем лучше сосредоточиться на своих мыслях и эмоциях и скорее найти решения для проблем, вызывающих стресс».
Осознанность и медитация
Эти практики помогают справиться со стрессом и тревогой. Они предполагают концентрацию внимания на текущем моменте и принятие его без осуждения. Со временем они помогают снизить уровень кортизола, снизить нервное возбуждение и улучшить работу мозга.
Бибигуль Кушалиева
Нейропсихолог, тренер по энергетике
Физическая активность
Физические упражнения в стрессовые моменты работают безотказно – они помогают снизить уровень кортизола, улучшают настроение, повышают энергию и улучшают когнитивные функции. Даже короткие физические нагрузки, такие как быстрая ходьба или растяжка, приносят немедленное облегчение.
Избегайте вредных привычек
Многие из нас склонны бороться со стрессом с помощью вредных привычек. Такой метод борьбы со стрессом не только наносит вред здоровью, но и повышает уровень стресса в долгосрочной перспективе. Мгновенное облегчение, как правило, оборачивается сожалениями и возвратом в исходное состояние через какое-то время.
Больше смейтесь
Чувство юмора не может излечить от всех болезней, но оно может помочь вам почувствовать себя лучше. Смех мгновенно облегчает умственную нагрузку. Так что читайте анекдоты, смотрите комедии, мемы, общайтесь с друзьями-весельчаками.
Общайтесь с другими людьми
Когда мы испытываем стресс, нас тянет изолироваться от окружающих, но чаще всего это неразумное поведения. «Вместо этого обратитесь к семье и друзьям и наладьте социальные связи. Даже один хороший друг, который выслушает, может изменить ваше самочувствие».
Займите себя чем-нибудь продуктивным
Уборка, стирка, кулинария, поход за покупками – все эти мелкие домашние хлопоты прекрасно отвлекают от стрессовых ситуаций, напомнила нейропсихолог.
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