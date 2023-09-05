8 основных принципов заботы о себе при стрессе: советы нейропсихолога Кушалиева

Стресс – тяжелое испытание для всего организма. Многие попросту игнорируют наличие напряжения в теле и эмоциональное истощение, однако в долгосрочной перспективе подобное отношение к своему здоровью может привести к неблагоприятным последствиям. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева посоветовала нашим читателям несколько практик, которые помогут успокоиться в критических ситуациях.

Пересмотрите свое отношение к стрессу

«Примите установку на рост и начните рассматривать стресс как средство повышения эффективности, а не как сдерживающий фактор. Когнитивная переоценка предполагает изменение нашего отношения к стрессовым факторам», - поясняет специалист.

Вместо того, чтобы воспринимать сложную ситуацию как угрозу, ее можно рассматривать как вызов или возможность учиться и развиваться. Это поможет регулировать эмоциональную реакцию на стресс, снижая его вредное воздействие, что приведет к повышению работоспособности и улучшению самочувствия.

Тишина

Когда мы находимся в стрессовой ситуации, наше внимание быстрее перегружается множеством раздражителей и шумов. Тишина в эти моменты просто необходима, она позволяет мозгу отдохнуть и восстановиться и создает благоприятную среду для улучшения концентрации и ясности мышления. «Мы можем лучше сосредоточиться на своих мыслях и эмоциях и скорее найти решения для проблем, вызывающих стресс».