Вебкам-модель с 13-летним стажем рассказала о своем рекордном заработке

Вебкам дарит пользователям радость от общения, флирта, даёт простор для фантазии откровенными разговорами и визуальной составляющей, и, в отличие от порно-материалов, действие не записано заранее, а происходит прямо сейчас, по вашим заявкам.

Для десятков тысяч моделей вебкам стал работой, которую можно выполнять, не выходя из дома и легко совмещая с учёбой или заботой о семье благодаря свободному графику, или наоборот – отправиться в любую точку мира, где есть стабильный Интернет и не слишком строгое законодательство, и вместе с ноутбуком, веб-камерой и кольцевой лампой взять с собой свой источник дохода.

Наша собеседница много лет назад выбрала для себя эту профессию и согласилась рассказать сайту «Страсти» о некоторых её нюансах немного поподробнее. Она отметила, что это дело довольно прибыльное.

«Во всяком случае, для меня, не зря ведь я посвятила ей 13 лет», – поделилась собеседница.

По ее словам, те, у кого не получается заработать в вебкаме, уходят. Большая часть моделей работает в среднем не дольше полутора лет, увольняются, разумеется, по разным причинам, но, в том числе и из-за нестабильности заработка.

Модель подчеркивает, что время сейчас непростое, многие платёжные системы перестали работать с Россией, деньги с сайтов вывести непросто. Поэтому она уже много лет работает через студию, которая берёт все хлопоты на себя за 10%, а оставшиеся 90% платит ей на карту.

Девушка рассказала, что работа не отнимает у нее слишком много времени, не больше 2-4 часов в день. За это время она зарабатывает 50-100$ и отключается. Она отмечает, что ей этого хватает.

«Мой последний рекорд – 420$ (32 тысячи рублей) за 2 часа, из них 380$ (29 тысяч рублей) были заработаны за первые 35 минут онлайн», – сказала собеседница.

Кроме этого, модель рассказала о конкуренции с молодыми девушками.

«Мои коллеги мне не соперницы. А с 18-летними у меня вообще уже разные ниши. Те, кто ищут юных прелестниц, вряд ли зайдут ко мне, я свой возраст не скрываю. Преимущества есть не столько у возраста, сколько у старого, «раскрученного» аккаунта. Каждый выход онлайн – это новые подписчики, чем дольше существует твоя страница, тем больше там контента, отзывов, оценок», – пояснила она.

Собеседница призналась, что планирует работать столько, сколько получится. Ведь вебкам – дело ее жизни.

Полное интервью героини о работе в вебкам-бизнесе читайте в этой статье.