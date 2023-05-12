WebCam-модель: тебе самой должно это нравиться

Пандемия коронавируса подстегнула развитие многих сфер, от служб доставок до удалённого получения образования. Находясь в вынужденной изоляции и скучая по простым человеческим радостям вроде физического контакта, многие открыли для себя онлайн-развлечения для взрослых. И хоть мы давно уже не обязаны сидеть дома, видеочаты с полуодетыми или вовсе раздетыми красавицами остаются довольно популярным досугом.

С момента первой в истории вебкам-трансляции в 1991 году прошла треть столетия. В течение буквально следующих пары лет люди додумались, что веб-камера может имитировать скрытое видеонаблюдение, а если немного постараться, то картинка окажется пикантной, и на этом можно будет заработать. И уже в 1996 году появился первый сайт с профессиональными вебкам-моделями, которые не изображали из себя жертв вуайеристов, а открыто спрашивали, что собеседник хочет увидеть, и удовлетворяли его интерес за поминутную плату.

Технологии развивались, скорость Интернета стала позволять транслировать видео практически без задержки, делая общение более живым, картинка становилась всё более качественной, к ней добавился звук, наконец, появились секс-игрушки с удалённым управлением, очки и камеры виртуальной реальности.

Современный вебкам дарит пользователям радость от общения, флирта, даёт простор для фантазии откровенными разговорами и визуальной составляющей, и, в отличие от порно-материалов, действие не записано заранее, а происходит прямо сейчас, по вашим заявкам. А для десятков тысяч моделей вебкам стал работой, которую можно выполнять, не выходя из дома и легко совмещая с учёбой или заботой о семье благодаря свободному графику, или наоборот – отправиться в любую точку мира, где есть стабильный Интернет и не слишком строгое законодательство, и вместе с ноутбуком, веб-камерой и кольцевой лампой взять с собой свой источник дохода. Наша собеседница много лет назад выбрала для себя эту профессию и согласилась рассказать сайту «Страсти» о некоторых её нюансах немного поподробнее.

Вы являетесь вебкам-моделью уже 13 лет. Можете ли оценить в общих чертах Вашу аудиторию? Кто заходит на сайт – эротоманы, закомплексованные мужчины или просто любопытствующие?

Как правило, большая часть клиентов – те, кто годами ходят на эти сайты, случайно заглянувшие, конечно, попадаются, но не чаще, чем, скажем, в кино. Где-то в кинозале можно найти человека, который впервые в жизни смотрит фильм не дома, но таких, согласитесь, ничтожно мало.

Что же касается моих зрителей, по большей части это не извращенцы, а люди со вполне стандартными вкусами. В любом случае, какие бы желания им в голову не приходили, правила вебкам-сайтов запрещают всё то, что обычно относят к извращениям: педо, копро, зоофилию, инцест и даже разговоры о чём-то подобном, причинение вреда себе и окружающим.

Вебкам не является альтернативой нормальным отношениям так же, как и мастурбация не является альтернативой сексу, это нормальное явление, в том числе для семейных и успешных в личной жизни людей. Среднее арифметическое своей целевой аудитории я, пожалуй, не выведу, ибо все люди разные, и не все подробно посвящают меня в детали своей биографии, но их объединяет одно: это те, кто привык проводить время в вебкам-чатах, и для них это такая же нормальная регулярная трата на медиа-контент, как подписка на онлайн-кинотеатр, сервис электронных книг или музыки, платные телеканалы.

В чем состоит конкуренция в этом бизнесе? И как начинающей модели выделиться на общем фоне?

Вебкам с каждым годом становится всё популярнее, если несколько лет назад на сайтах было по 1000-2000 девушек, то сейчас это уже 10000 моделей онлайн одновременно. Выделиться из такого числа моделей будет очень непросто даже при соблюдении всех рекомендаций ведения онлайн трансляций.

В работе пригодятся свободное владение английским (другие иностранные языки дополняют, но не заменяют язык международного общения), приятная внешность, коммуникативные навыки, умение управлять своим телом и голосом, стильный интерьер, профессиональный свет и камера, мощный компьютер. Однако, увы, наличие всего этого не гарантирует, что до Вашей странички вообще долистают.

Нужно ли обладать навыками актрисы, чтобы удовлетворить изысканные запросы клиентов? Или достаточно просто послушно действовать указаниям?

Навыки актрисы будут большим преимуществом для модели, как и искренняя вовлечённость в процесс. Но испытывать те же эмоции, что и зритель, не обязательно.

Оставляете ли Вы за собой право отказаться от выполнения роли, если она Вам не нравится? Или отказ понижает рейтинг?

Конечно, я могу отказаться от роли, которая мне не нравится. Но не это понижает рейтинг. Рейтинг испортит низкая оценка от клиента: на каких-то сайтах есть система лайков и дизлайков, на каких-то – пятибалльная шкала. А чтобы оценка была высокой, нужно, чтобы шоу было приятно исполнять самой модели, зрители это сразу чувствуют. В идеале, мы должны привлекать тех, кому нравится то же, что и нам. Для этого нужно подробно заполнить профиль на своём рабочем сайте, он представляет из себя что-то вроде странички в соцсети. Кроме того, весь образ модели должен быть гармоничным и цельным: то, что она делает, как выглядит, как говорит, как одевается, двигается, как ведёт себя, что у неё за музыка и обстановка в комнате, чтобы зритель с первого взгляда мог составить примерное представление о том, что его ожидает.

Бывает ли, что клиент после начала сеанса стесняется, путается и молчит? Можете ли Вы помочь справиться ему с комплексами или – это, так сказать, его проблема?

Интересный вопрос, никогда об этом не задумывалась. Я часто работаю в доминировании, и порой до начала сессии клиент хочет одно, а потом внезапно передумывает, и больше этого не хочет. Ну, что ж поделать, я из образа не выхожу и настаиваю на своём, за это мне и платят, кому не нравится – отключаются.

Справляться с комплексами должен помочь профессионал моего уровня, но не моей профессии. Я имею в виду психолога. К вебкам-моделям ходят не за этим. А вот если кто-то просто хочет поболтать – я только за, обожаю говорить по душам за деньги, люблю и умею вести «разговорные приваты», когда ты просто общаешься, ничего не показываешь, ни на что не смотришь, просто обычный разговор или даже переписка с посекундной оплатой.

Если же клиент молчит, ничего не говорит, я терпеливо буду ждать, потому что это может быть техническим сбоем. Покажу клавиатуру в камеру, скажу, что, если он что-то там пишет, я сейчас его текста не получаю. Если вместо текста мне в камеру продемонстрируют гениталии, то я пойму намёк и покажу стандартное откровенное шоу.