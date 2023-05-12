Вебкам-модель о личной жизни: «Моим друзьям никогда не придёт в голову подобная дикость»

Вебкам-модель с 13-летним стажем дала откровенное интервью порталу «Страсти», где поделилась подробностями не только работы, но и личной жизни. В частности, она рассказала о том, возможна ли ситуация, когда кто-то из друзей попросит ее что-то продемонстрировать.

«Моим друзьям никогда не придёт в голову подобная дикость. Чтобы увидеть, как работают вебкам-сайты, нет нужды просить о чём-то именно меня – достаточно просто на них зайти», – объяснила девушка.

Она подчеркнула, что работу и личную жизнь разделяет, и они никак не пересекаются.

Также модель рассказала о своем внешнем виде на рабочем месте. Она подчеркнула, что не использует маски, чтобы скрыть личность, так как это запрещено правилами почти всех вебкам-сайтов.

«Находиться перед камерой могут только те, кто прошёл регистрацию, а без лица в кадре модель будет невозможно идентифицировать. Вдруг за маской скрывается другой человек, не дай Бог, – несовершеннолетний?» – рассказала собеседница.

Она добавила, что в маске клиентам стало бы совсем не интересно, ведь половина шоу – это общение и эмоции, которые не выразить без лица, а человек в маске вызывает лишь одно желание – попросить её снять.

Кроме этого, собеседница портала «Страсти» объяснила, как работа отражается на внутренней самооценке.

«Если у девушки реально низкая самооценка, то в вебкам идти точно не стоит», – говорит модель.

По ее словам, долгое нахождение перед камерой и постоянные комментарии своей внешности от огромного количества незнакомых людей только усугубят ситуацию, если человек изначально себя и своё тело не принимает, а в комплиментах слышит фальшь и издёвку.

«Однако, если с самооценкой изначально полный порядок, то она ещё немножко поднимется. Не зря психологи для развития любви к себе рекомендуют почаще смотреться в зеркало. Отсюда и влияние на качество реальной сексуальной жизни. Секс – это, в том числе эстетика, вебкам-модель привыкла, что секс – это шоу, и частичку этого шоу может захватить и в свою личную спальню», – подчеркивает модель.

Полное интервью героини о работе в вебкам-бизнесе читайте в этой статье.