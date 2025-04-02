Вдова Зайцева заявила, что Егор не реализовал талант из-за служения делу отца

Екатерина Ромашкина - вдова сына Вячеслава Зайцева Егора – рассказала, что он был гениальным дизайнером, но не реализовал себя, посвятив себя служению делу отца. Ее мнение узнал сайт «Страсти».

«Егор не просто участвовал в деле отца, он отдал ему всю свою жизнь, творческие силы, потому что сразу после учебы в институте и до последних дней жизни работал и творил в Доме Моды на бренд Слава Зайцев. Он был дизайнером не менее гениальным, чем Вячеслав Михайлович. И эта мысль очень важная, я её стараюсь транслировать везде и повсюду, чтобы как раз-таки открыть людям глаза и рассказать об этой нереализованности, которая случилась лишь из-за того, что он всю свою жизнь посвятил служению делу отца», - призналась Екатерина.

Ромашкина продолжила развивать бизнес знаменитых модельеров.

«Вячеслав Михайлович никогда не гнался за тенденциями, которые меняются каждые день и час, а позволял людям формировать свой стиль. Поэтому мы стараемся создавать вещи, которые будут модными в 2025-м и в любой другой сезон. Вы сегодня накупили трендовых вещей, а завтра они уже стали немодными, либо вы стали одним из миллионов обладателей одних и тех же вещей, наподобие прикола с бежевыми тренчами. Зачем быть как все, как массовка? Нужно искать свой стиль, найти свой бренд, который наиболее четко отразит ваше внутреннее состояние. И тогда вы будете всегда не то, чтобы в трендах, а будете над ними, что однозначно более сильная позиция», - размышляет Ромашкина.

Подробнее о ее карьере, работе с Вячеславом Зайцевым читайте в нашем интервью.