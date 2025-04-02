«Львицей я готова защищать все в Доме Моды»: интервью с невесткой Вячеслава Зайцева Екатериной Ромашкиной

Красивая и элегантная, Екатерина Ромашкина всегда приковывала взгляды на подиуме. Мужем модели стал Егор Зайцев – сын дизайнера Вячеслава Зайцева. После смерти знаменитых кутюрье она возглавила Дом Моды Вячеслава Зайцева. Екатерина с безграничным уважением относится к наследию модельера и его сына. О модельном бизнесе, последних тенденциях в одежде и планах по развитию Дома Моды она рассказала в интервью сайту «Страсти».

Вы начали работать моделью в 14 лет. Как справлялись с конкуренцией? вообще моделинг - жестокий мир?

Я пришла в Школу Моделей Слава Зайцев, как только мне исполнилось 14 лет. Сначала шло обучение. Работать стала чуть позже, и в большей степени первый год я работала исключительно в показах Вячеслава Михайловича. Он, к счастью, меня отметил практически сразу среди прочих претендентов в его Театр Моды, но из-за своей природной скромности я долго не имела успех у других дизайнеров, меня практически не выбирали на общих кастингах. Потом я постаралась обрести нужную степень уверенности для этой работы, подобрать правильный стиль одежды для кастингов, и со временем все стало складываться более успешно.

Моделинг — это, безусловно, жестокий мир, но, к счастью, я с его жестокостью практически не соприкоснулась, потому что в стенах Дома Моды всегда была дружеская и, может быть, даже семейная атмосфера, которую создавал Егор, и все девчонки и ребята прекрасно общались между собой. Эту манеру общения мы поддерживаем и по сей день.

Вы обучаете искусству модельной походки учениц школы Z’S Models и выступаете в качестве режиссера модных показов. Модели сейчас и 20 лет назад – в чем разница? Что изменилось за два десятилетия?

Модели, которые начинали в те же годы, что и я, и которые пытаются обрести себя в этой стезе сейчас, конечно, отличаются очень сильно, потому что наше поколение было более спортивное, более танцующее, более инициативное. Девчонки и ребята боролись за место под солнцем. Кто-то использовал интриги и лесть дизайнерам, кто-то боролся тем, что пахал и в итоге пробивался именно за счет своего трудолюбия и таланта. Сейчас совершенно другое поколение, оно в большей степени замкнуто на виртуальном пространстве, на общении в интернете. Очень мало кто чем-то занимается, какими-то активностями. В соответствии с этим люди хуже слышат музыку, меньше приучены к тому, чтобы работать в коллективе, общаться, коммуницировать, взаимодействовать, что очень важно, например, в теме показов, потому что показы — это всегда коллективная работа. В этих непростых условиях мы все равно стараемся максимально придерживаться наших канонов и высоких стандартов, не снижаем планку, а наоборот стараемся подтягивать молодежь под наш уровень.