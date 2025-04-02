Вдова Егора Зайцева Екатерина рассказала, как модели изменились за 20 лет

Вдова модельера Егора Зайцева Екатерина Ромашкина рассказала, как модели изменились за 20 лет. По ее словам, новое поколение замкнуто на общении в интернете, хуже слышит музыку и меньше приучено к работе в коллективе. Своим мнением Екатерина поделилась в разговоре с сайтом «Страсти».

Она пришла в Школу Моделей Слава Зайцев в возрасте 14 лет.

«Сначала шло обучение. Работать стала чуть позже, и в большей степени первый год я работала исключительно в показах Вячеслава Михайловича. Он, к счастью, меня отметил практически сразу среди прочих претендентов в его Театр Моды, но из-за своей природной скромности я долго не имела успех у других дизайнеров, меня практически не выбирали на общих кастингах. Потом я постаралась обрести нужную степень уверенности для этой работы, подобрать правильный стиль одежды для кастингов, и со временем все стало складываться более успешно», - поделилась Ромашкина.

Она отметила, что моделинг – «жестокий мир». Екатерине не пришлось соприкоснуться с жестокостью, так как в Доме Моды всегда была дружеская и семейная атмосфера. Эту манеру общения поддерживают до сих пор.

Екатерина обучает искусству модельной походки учениц школы Z’S Models. За два десятилетия, отмечает она, девушки и молодые люди, которые демонстрируют одежду на подиуме, сильно изменились.

«Модели, которые начинали в те же годы, что и я, и которые пытаются обрести себя в этой стезе сейчас, конечно, отличаются очень сильно, потому что наше поколение было более спортивное, более танцующее, более инициативное. Девчонки и ребята боролись за место под солнцем. Кто-то использовал интриги и лесть дизайнерам, кто-то боролся тем, что пахал и в итоге пробивался именно за счет своего трудолюбия и таланта. Сейчас совершенно другое поколение, оно в большей степени замкнуто на виртуальном пространстве, на общении в интернете. Очень мало кто чем-то занимается, какими-то активностями. В соответствии с этим люди хуже слышат музыку, меньше приучены к тому, чтобы работать в коллективе, общаться, коммуницировать, взаимодействовать, что очень важно, например, в теме показов, потому что показы — это всегда коллективная работа», - рассказала Ромашкина.

Подробнее о ее карьере, планах по развитию Дома Моды и о работе с Вячеславом Зайцевым читайте в нашем интервью.