Вдова бойца СВО, чьи дети погибли при пожаре в Красноярске, отрицает версию следствия и не признает свою вину

В Красноярске молодой матери Елизавете, чьи дети в апреле 2025 года погибли при пожаре, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Однако женщина вину не признает. Она уверена, что ее сын не мог найти в доме зажигалку, как это указано в версии следствия. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».

Елизавета призналась, что отсутствовала дома, так как поехала встретиться с сестрами. С детьми остался ее отец. Ранее он уже сидел с внуками, поэтому женщина не переживала.

«Не было к нему вопросов, следил за ними, гулял, поэтому я с уверенностью оставила и в этот раз. Отсутствовала примерно 1,5 часа», — рассказала Елизавета.

Однако в момент, когда начался пожар, дети были в квартире одни. По словам Елизаветы, ее отец был у соседей и видел дым, но думал, что это не у них дома. В итоге мальчики погибли. Медики пытались реанимировать их в карете скорой помощи, но они так и не пришли в сознание.

Как считает следствие, старший из детей нашел дома зажигалку. Но Елизавета отрицает эту версию.

«Старший ребенок не мог достать зажигалку, она хранилась специально там, где он не мог достать и дотянуться. Случаев с огнем не было. Всегда тщательно следила. Я никогда не признавала своей вины и не признаю, чтоб зажечь зажигалку и что-то поджечь, ребенок должен обладать определенной силой и смекалкой, ведь надо надавить на нее, а у трехлетнего ребенка разве есть столько силы? Нет конечно. И я не согласна с выводами пожарно-технической экспертизы, если горели вещи, которые были на сушилке, могут ли они вызвать такой едкий и черный дым?» — заявила Елизавета.

Женщина призналась, что сгоревшая квартира была съемная, но денег у нее на все хватало. Детям она часто покупала одежду, игрушки, занималась их развитием. Сейчас Елизавета не возвращается к месту пожара, так как психологически еще не восстановилась. Отметим, что ей грозит до четырех лет лишения свободы.

