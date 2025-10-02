«Вдохновляется пока Ольгой»: что говорят в звездных кругах о тайном романе Бузовой с женатым мужчиной

В Сети появилась информация, что у телеведущей Ольги Бузовой может быть роман с женатым мужчиной. По слухам, об этом рассказала сама экс-звезда «Дома-2» на вечеринке Ксении Собчак. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов не смог опровергнуть эти новости. Он заявил, что не исключает появление у артистки нового возлюбленного.

По словам Дворцова, Бузова является эффектной девушкой и привлекает внимание состоятельных мужчин. Пока подтверждений романа Ольги нет, но в звездных кругах обсуждают, кем же может быть таинственный женатый избранник.

«Все может быть, абсолютно. Оля красивая, талантливая девушка. Она достойна богатого, красивого мужчины. Ее жизнь всегда обсуждается в светских кругах. Она почти номер один для обсуждения в принципе в наших кулуарах, поэтому я не исключу, что у нее появился тайный избранник», — поделился Дворцов.

Пока личность предполагаемого возлюбленного Бузовой остается тайной. Есть лишь информация, что мужчина работает вместе с телеведущей, и именно в процессе сотрудничества они сблизились. Продюсер отметил, что избранник мог вдохновиться Ольгой.

«Возможно, мужчина женат, а может быть, и нет. Ну, значит, вдохновляется пока Ольгой», — рассказал Дворцов.

Ольга никаких комментариев по поводу личной жизни пока не давала. После расставания с рэпером Давой она предпочитает не афишировать романтические отношения.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, кто помог Насте Ивлеевой вернуться в шоу-бизнес после «отмены».