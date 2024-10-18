«Вдохновляет зрителей»: продюсер раскрыл гонорар Таисии Повалий

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Таисии Повалий за один концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Сейчас на нее спрос есть, но такой, средний. Гонорары у нее колеблются в районе 1 млн рублей за одно выступление. Есть ли спрос? Спрос есть, но он такой, среднечковый. То есть где-то она пользуется, где-то она не пользуется спросом. Так как у нее, в принципе, позиция за Российскую Федерацию, как мы понимаем, но, тем не менее, она является артисткой Украины, здесь уже другой момент. Она выступает, она вдохновляет своих поклонников, зрителей своими песнями. Она хороший собеседник, она хорошая артистка, талантливая, яркая, прекрасная», - высказался медименеджер.

Напомним, после начала СВО на Украине Повалий встала на сторону России. Известно, что накануне начала спецоперации исполнительницы переехала в РФ, получила российский паспорт и начала работать в Москве. Наличие российского гражданства певица подтвердила только в марте текущего года.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько получает за концерт певец Трофим.