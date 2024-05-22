«Важной деталью станет завещание»: юрист оценила притязания еще одного наследника Мордюковой на квартиру

Споры вокруг наследства актрисы Нонны Мордюковой не утихают до сих пор Ее близкие продолжают претендовать на имущество звезды в виде квартиры. К борьбе за жилплощадь присоединился внук умершей знаменитости. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы молодого человека на получение доли, и обратился за комментарием к юристу Анастасии Подгрудковой.

В гонку за наследство вступает сын актера Владимира Тихонова и фигуристки Натальи Егоровой. По словам юриста, сначала необходимо обратиться к тексту завещания, если он есть. А затем предположить, какой способ защиты прав может избрать внук известной артистки.