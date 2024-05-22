«Важной деталью станет завещание»: юрист оценила притязания еще одного наследника Мордюковой на квартиру
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Споры вокруг наследства актрисы Нонны Мордюковой не утихают до сих пор Ее близкие продолжают претендовать на имущество звезды в виде квартиры. К борьбе за жилплощадь присоединился внук умершей знаменитости. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы молодого человека на получение доли, и обратился за комментарием к юристу Анастасии Подгрудковой.
В гонку за наследство вступает сын актера Владимира Тихонова и фигуристки Натальи Егоровой. По словам юриста, сначала необходимо обратиться к тексту завещания, если он есть. А затем предположить, какой способ защиты прав может избрать внук известной артистки.
Важной деталью станет завещание: было оно или нет. В зависимости от этого можно будет предположить, какой способ защиты права выберет внук артистам. С учетом имеющейся информации Предварительно могу сказать, что из-за большого количества времени шансов на получения части имущества крайне мало.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
После смерти Мордюковой ее квартира досталась сестре Наталье. Она, в свою очередь, оформила договор ренты на своих племянниц. Супруг одной из женщин выкупил недвижимость целиком, после чего возник спор о наследовании. Родственники не могут договориться между собой уже полтора года.