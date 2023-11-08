Важно проверить себя на честность: психолог дала совет инфобизнесменам после ареста Аяза Шабутдинова

Суд избрал меру пресечения в отношении инфобизнесмена Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве. Фигуранта уголовного дела отправили в СИЗО на время расследования. В сложившейся ситуации мог оказаться не только молодой человек, но и те, кто занимается похожей деятельностью. Сайт «Страсти» спросил у психолога и бизнес-тренера Алины Малининой, что необходимо предпринять в настоящий момент другим инфобизнесменам, до которых еще не дошла проверка.

Так, по словам специалиста, надо постараться сохранить самообладание. Важно переключиться с беспокойства на свою реальную жизнь, в здесь и сейчас. И важно, чтобы в реальном мире и в деятельности были соблюдены все законы и порядки, тогда и на уровне чувств и мыслей все будет спокойно и уверенно, заявила Малинина. Также необходимо уделить внимание своей деятельности.