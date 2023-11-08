Важно проверить себя на честность: психолог дала совет инфобизнесменам после ареста Аяза Шабутдинова
Психолог Малинина рассказала, что делать инфобизнесменам после аресте Шабутдинова.
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Суд избрал меру пресечения в отношении инфобизнесмена Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве. Фигуранта уголовного дела отправили в СИЗО на время расследования. В сложившейся ситуации мог оказаться не только молодой человек, но и те, кто занимается похожей деятельностью. Сайт «Страсти» спросил у психолога и бизнес-тренера Алины Малининой, что необходимо предпринять в настоящий момент другим инфобизнесменам, до которых еще не дошла проверка.
Так, по словам специалиста, надо постараться сохранить самообладание. Важно переключиться с беспокойства на свою реальную жизнь, в здесь и сейчас. И важно, чтобы в реальном мире и в деятельности были соблюдены все законы и порядки, тогда и на уровне чувств и мыслей все будет спокойно и уверенно, заявила Малинина. Также необходимо уделить внимание своей деятельности.
В первую очередь для тех, кто ведет деятельность в нише консалтинга и продает информационные продукты, важно проверить себя на честность в ведении бизнеса. Проверить документацию, заключенные договора с клиентами, с сотрудниками и подрядчиками. Вовремя сдавать отчеты и платить налоги. Выполнять взятые на себя обязательства и четко регламентировать ответственность и обязанности сторон.
Алина Малинина
Дипломированный психолог и бизнес-тренер, эксперт по работе с мышлением
Ранее стало известно, что блогеру Елене Блиновской, в отношении которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, может грозить ужесточение меры пресечения. Сейчас она находится под домашним арестом.