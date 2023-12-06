Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на желание людей нажиться на ее имени

Балерина Анастасия Волочкова посетила музыкальное шоу «Звезды хайпа» и рассказала, как относится к желанию людей нажиться на ее имени. Эксклюзивный комментарий знаменитости приводит сайт «Страсти».

В первую очередь Волочкова рассказала, чем отличается от звезд хайпа.

«Мое отличие от звезд хайпа в том, что у меня нет надобности хайповать, потому что каждое из событий в моей жизни уже является хайпом. А на моем имени хайпуют все, кому не лень, но значит я впереди», - высказалась балерина.

Журналисты поинтересовались, как Волочкова относится к тому, что на ее имени хайпят многие российские артисты.

«Я никак к этому не отношусь, потому что я Анастасия Волочкова», - заключила балерина.

Мероприятие «Звезды хайпа» проходят на сцене LIVE Арена. Организаторами мероприятия выступили «Русское Радио» и телеканал RU.TV. На шоу выступят певцы Филипп Киркоров и Хабиб, артистки Клава Кока и Ольга Серябкина, а также многие другие.

Ранее Волочкова объяснила, почему сильно похудела в последнее время.