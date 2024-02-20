«Вас скоро ждет еще одна звезда»: внучка Нелли Пшенной собирается начать актерскую карьеру
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Актриса Нелли Пшенная посетила премьеру экшена «Командир» в московском кинотеатре «Октябрь». На светском мероприятии побывала и корреспондент сайта «Страсти». Она узнала, что внучка заслуженной артистки РСФСР собирается пойти по стопам звездной бабушки.
Пшенная пришла на премьеру фильма не одна, а сопровождении двух внучек — Анастасии и Полины. Во время беседы с журналистами Полина заявила, что совсем скоро российский кинематограф ждет еще одна звезда. Оказалось, что Анастасия занимается вопросом поступления в актерский вуз.
«Вас скоро ждет еще одна звезда, потому что скоро Анастасия поступит в театральный», — поделилась новостью Полина.
При этом журналисты заметили, что Пшенная несколько странно отреагировала на слова внучки, пустившейся в откровения. Нелли объяснила это тем, что пока не видит смысла обсуждать этот вопрос.
«Мы это пока не обсуждаем», — заявила артистка.
Ранее Нелли Пшенная объяснила, почему давно не появлялась в кино. Актриса призналась, что причина тому возраст.