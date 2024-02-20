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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 20 февраля 2024, 20:15
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«Никому больше не нужна»: актриса Нелли Пшенная объяснила, почему не снимается в кино

Актриса Нелли Пшенная рассказала, почему пропала из кино.
«Никому больше не нужна»: актриса Нелли Пшенная объяснила, почему не снимается в кино

© Фото: Анна Чеченкова

Советская и российская актриса Нелли Пшенная давно не появлялась в кино. Заслуженная артистка РСФСР рассказала корреспонденту сайта «Страсти» о том, почему больше не снимается в фильмах.

77-летняя актриса вышла в свет 20 февраля — Нелли Пшенная появилась на премьере фильма «Командир». На вопрос журналиста о том, почему она больше не снимается в кино, звезда ответила коротко.

«Почему не снимаюсь? По причине возраста. Видимо, потому что никому не нужна», — ответила знаменитость.

Нелли Пшенная снялась в таких известных советских фильмах как: «Гардемарины, вперед», «Служебный роман», «Две судьбы» и других культовых картинах.

У артистки в 2015 году случилась трагедия. Ее дочь Евгения скончалась от онкологического заболевания. У нее остались две внучки: Полина и Анастасия, которые живут вместе с бабушкой. Нелли Пшенная и ее бывший супруг, актер Алексей Шейнин вложили много сил в воспитание девочек. Им удалось сохранить хорошие отношения, несмотря на расставание. Кроме того, Анастасия планирует пойти по ее стопам и собирается поступать в театральный вуз.

«Пока мы не хотим сепарироваться. Нам очень хорошо втроем», — рассказали внучки звезды на премьере фильма.

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