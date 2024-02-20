«Никому больше не нужна»: актриса Нелли Пшенная объяснила, почему не снимается в кино

Советская и российская актриса Нелли Пшенная давно не появлялась в кино. Заслуженная артистка РСФСР рассказала корреспонденту сайта «Страсти» о том, почему больше не снимается в фильмах.

77-летняя актриса вышла в свет 20 февраля — Нелли Пшенная появилась на премьере фильма «Командир». На вопрос журналиста о том, почему она больше не снимается в кино, звезда ответила коротко.

«Почему не снимаюсь? По причине возраста. Видимо, потому что никому не нужна», — ответила знаменитость.