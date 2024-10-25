Валерия Ивлева раскрыла секрет стройности и рассказала, почему не ест мясо

Телеведущая Валерия Ивлева призналась, что почти десять лет не ест мясо. По ее словам, организм сам отказался от животной пищи из-за стресса.

«Я не ем мясо с 2016 года, когда у меня случилась онкология. Я лежала в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе, мне делали химиотерапию. В тот период времени я очень сильно испугалась, и в моменте стресса мой организм отказался от животной пищи. С тех пор я ни разу не ела мясо», - разоткровенничалась Валерия в интервью сайту «Страсти».

Как отметила жена шеф-повара Константина Ивлева, во время беременности она попробовала съесть сосиску, но потом плохо себя чувствовала, так как организм просто не принял такую пищу.

При этом Валерия подчеркнула, что в ее семье нет запрещенных продуктов. Для детей обязательно готовят блюда из мяса. Однако они с мужем предпочитают морепродукты и зелень.

«Я не ем мясо, и он тоже не очень на него настроен. При этом у нас дома всегда очень много зелени и белковой пищи. Мы любим разную рыбу, креветки, моллюски различные. Наша семья — за морепродукты! Но, конечно, для детей мы готовим мясо, так как растущему организму нужны все продукты», - сказала Ивлева.

Для поддержания формы Валерия и Константин стараются не есть после семи вечера и ограничивают себя в сладостях. Кроме того, телеведущая добавила, что без физической нагрузки невозможно добиться хорошей фигуры.

«У меня от двух до пяти тренировок в неделю, в зависимости от наличия свободного времени. Это кардио и силовые тренировки. Когда есть возможность, я посещаю танцы. Все спрашивают, как я поддерживаю себя в форме, пытаются найти какую-то волшебную таблетку, но ее не существует. Хороший, здоровый, красивый, спортивный вид женщины напрямую связан с тренировками и правильным питанием», - заключила Валерия.

Полное интервью Валерии Ивлевой о работе на телевидении, материнстве и хейте читайте здесь.