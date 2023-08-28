В женской колонии №2 рассказали о методе кнута и пряника в работе с заключенными

Начальник отряда в женской исправительной колонии общего режима содержания №2 УФСИН России по Республике Мордовия Мария Пономарева рассказала порталу «Страсти» о методе кнута и пряника, который использует в работе с осужденными. Также она сообщила, что среди заключенных есть так называемые агенты: они помогают ей узнать «новичков» поближе.

Им непросто влиться в чисто женский коллектив, привыкнуть к работе в цеху.

«Беседуем много. Вот вызываю, и разговариваем. Кнут и пряник. По-всякому бывает. Где поругаю, где похвалю. Им очень тяжело, когда они только прибывают, карантинное отделение, закончились эти 15 дней там, распределили в отряд. А тут же много людей! Ей надо привыкнуть, ей надо принять эти правила, а у каждого отряда свои правила. Чистоту и порядок – я всегда у них спрашиваю это. Распределяю обязанности по отряду: прибраться, убраться, чистоту и порядок поддерживать. Потом наблюдаю, спрашиваю у других осужденных, как она себя ведет. Которые давно уже сидят. Есть такие осужденные-агенты, так сказать. У меня есть установка – надо понаблюдать», - поделилась Пономарева.

По ее словам, в карантинном отделении осужденных опрашивают психологи, проводят тесты, составляют по итогам характеристику. Затем с материалами знакомится начальник отряда.

«У нас есть специальная ведомственная программа, психологи загружают, а дальше любой начальник отряда открывает и читает, на что обратить внимание. У кого-то суицидальные мысли есть. Их ставят на профучет – как склонных к суициду и членовредительству. И за ними уже более плотно наблюдаем», - говорит собеседница.

В одном отряде в колонии 100 женщин, в каждом свой начальник. Пономарева поделилась, как обычно проходит ее рабочий день: «Прихожу в 8 утра, даже пораньше, без десяти восемь. Утром начальник отряда обязан провести проверку осужденных всех отрядов, картотеку полностью, пофамильно, сравнить фотографии, потом развод осужденных на работу, ближе к обеду съем работы на обед, везде должен присутствовать начальник отряда. Мы снимаем свой видеоархив, у нас есть такая обязанность, потом скидываем его в конце дня, каждый день. Посещаем промку (цех, где работают осужденные, прим. «Страсти») в течение дня, узнаем, какой пошив, что шьют, какое количество. Также обязательно надо работать с осужденной, которая не выполняет норму выработки на производстве. Вызываю отдельно, беседую с ними, провожу профилактическую беседу, с каждой отдельно».

У осужденных тоже есть распорядок дня: в 6 утра подъем, в 22 – отбой.

Подробнее о том, кто сидит в «двойке» и как организован быт в женской колонии, читайте в нашем материале.