В замке Пугачевой в Грязи хотят сделать общественную баню: как отреагировала певица

Друг Аллы Пугачевой и шоумен Стас Барецкий заявил, что замок певицы в Грязи купил он, и отмывают этот дом сейчас его люди. Мужчина пояснил в беседе с сайтом «Страсти», что хочет сделать из бывшего жилища исполнительницы хита «Миллион алых роз» баню и прачечную.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщал о том, что жилище артистки и ее мужа-иноагента отмывают от «пугачевской плесени» перед продажей. Называлась примерная стоимость роскошного дома – 1 миллиард рублей. Стас прокомментировал эту информацию.

«Его отмывают мои люди. Замок купил я за гораздо меньшие деньги. Теперь он столько уже не стоит, времена прошли! Я решил открыть там баню и прачечную, самую большую в регионе», – заявил шоумен.

Барецкий отметил, что в этом месте смогут обслуживаться и «обстирываться» все желающие.

«На это сейчас большой спрос, не хватает у нас бань и прачечных. Это будет самая дешевая баня. Там будут мыться как ветераны, так и инвалиды, бесплатно. Но коммерция тоже будет присутствовать в виде саун и бассейнов. Там рядом очень удобное местечко», – поделился друг певицы.

Стас рассказал, как к его решению отнеслась сама Пугачева.

«Она, конечно, не очень поддерживает. Я с ней говорил об этом. Но этот проект ей нравится больше, чем морг. Но к ее мнению я сейчас не очень прислушиваюсь. Поезд ушел, как говорится», – добавил Барецкий.

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